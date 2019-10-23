渶策资本今日宣布，成功完成首支基金 3.51888 亿美元募资。该基金专注于中国互联网、消费及智能科技领域的早期至扩张阶段的投资。

渶策资本由原启明创投两位合伙人甘剑平（JP Gan）和胡斌（Steven Hu）于 2019 年 7 月 1 日共同创立，原启明创投投资合伙人、资深研究分析师姜显森（Paul Keung）随后加入。INCE 的英文名称中，“IN” 代表着互联网（Internet）、智能（Intelligence）、创新（Innovation）和诚信（Integrity）。 “CE” 则来自汉字 “策” 的拼音，意为策略。“INCE（渶策）” 寓意公司将以在中国互联网、消费及智能科技领域做出智慧的投资决策为使命。

渶策资本此次募资总额达 3.51888 亿美元，其中 3.28 亿美元来自全球知名投资机构，其余部分来自创始合伙人和他们的密友。此次基金获得超额认购，最终关账规模超过初始募集 2.5 亿美金的目标并达到出资人承诺的上限。

基金出资人来自全球的捐赠基金、基金会、家族办公室和母基金，包括匹兹堡大学（Pittsburgh）、杜克大学（Duke）、卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon)、史带投资（C.V. Starr）、迪特里希基金会（Dietrich Foundation）、梅奥医学中心（Mayo Clinic）、凯门资本（Commonfund）、独秀资本（Unicorn Capital）、启元投资（Axiom Asia）和尚高资本（Siguler Guff）。

在近 20 年的投资生涯里，甘剑平的投资项目包括携程网（自 2001 年以来一直担任董事）、哔哩哔哩（自 2014 年以来一直担任董事）、大众点评（后与美团合并为美团点评）、美图公司、Musical.ly（被今日头条-抖音收购）、世纪佳缘、PPS（被爱奇艺收购）及 ATL（新能源科技有限公司）等。

胡斌曾参与投资多家知名互联网、传媒、科技企业，包括哔哩哔哩、知乎、多盟、豪腾嘉科、云知声、贝瓦网、欢瑞世纪、Unity Technology 和十荟团等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。