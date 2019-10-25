据 36 氪报道，10 月 24 日，健身 App Keep 进行了一轮大裁员，涉及人数或有两三百人。当天下午被裁掉的开发岗 keep 员工称，被裁掉的员工里多数是技术开发岗位。

对此，keep 方面回应称，网上传的 300 人不是真实数据，此轮优化实际占 800 人的 10-15%。

据悉，keep 在裁员前员工数大约为八百人。keep 此次所给的裁员补偿比较合理，被裁开发岗员工入职 keep 不到一年，但可以拿到两个月薪水的补偿。

据自媒体燃财经的报道，Keep 目前的业务线包括三条，除了 Keep APP 之外，还增加了城市和家庭两个场景，推出 Keepland 线下运动空间与包括服饰、家用跑步机等器械和轻食在内的运动产品，希望从 “吃、穿、用、练” 全场景承包用户的需求。

目前 Keep 的营收主要来自四部分，包括运动产品收入、广告收入、APP 会员、Keepland 运动空间。Keep 合伙人、副总裁刘冬介绍，Keep 第一大营收来源是运动消费产品；其次是广告收入；第三部分收入贡献来自线下店 Keepland。

与众多工具类 App 面临的困境类似，这类 App 掌握了大量用户，如 Keep 的用户多达 2 亿，但缺乏有效的商业模式，如何商业变现一直是个难题。

此前，keep 因友好的企业文化在业内树立了良好的口碑，员工福利、工作氛围等都受到员工好评，创始人兼 CEO 王宁曾对外称：“把自己的员工当创业伙伴。”

资料来源：36 氪、燃财经