【AutoNode.cn】即便新车销售最近大环境不好，但是新能源汽车还是层出不穷，万千斗艳。本周的热点信息推荐如下：
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- 福特将于 11 月 17 日首次推出 “野马风格” 电动 SUV 与特斯拉 Model Y 竞争
- Jaguar Vision Gran Turismo 是一款紧凑型全电动虚拟超跑
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- Polestar 在挪威奥斯陆发布了第一个欧洲 Polestar 空间
- 杜卡迪发布了新的电动自行车，高端自行车也开始拥抱电气化
- 特斯拉推出 Solarglass（Solar Roof V3），平均售价为 $ 33,950 美元起
- 特斯拉承诺固件更新以提高性能，同时取代通用成美最有价值汽车商
- 丰田将于明年夏天在日本的公共道路上提供 SAE 四级自动驾驶汽车
- 芝加哥警方与时俱进，开始使用混合动力的福特 Police Interceptor Utility
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- 充电提速，ITT Cannon 推出直流充电功率高达 500 kW 的方案
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