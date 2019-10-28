10 月 28 日，知乎 App 新增名为 “小蓝星” 的功能。据悉，今年 “双十一” 期间，用户通过在知乎搜索 “小蓝星”，即可获得进入榜单的入口。目前，“小蓝星推荐” 榜覆盖数码、时尚等领域的商品，包括 “手机榜”“口红榜”“粉底榜” 等 30+ 细分品类榜单，上榜 400 余款人气单品。

知乎方面表示，“小蓝星推荐” 榜以知乎评分作为数据基础，通过对用户评分、评价总数进行计算与动态排序，保证榜单的中立性。作为知乎 “小蓝星推荐” 榜的数据来源，商品评分功能已向所有用户开放。用户通过在商品话题页面点选 “推荐” 或 “不推荐” 完成评价。

此前，知乎还上线了直播功能，在直播场景中，用户可以更加轻松、直接地分享知识、经验和见解，展开实时的讨论交流，获得来自主播的专业解答。用户可以通过 “评论弹幕”“提问”“对谈” 等多种功能与主播进行互动。主播可以通过输出内容，收获来自用户的支持与认同，并获得相应收益。

数据显示，截至 2018 年 11 月底，知乎用户数破 2. 2 亿，同比增长 102%。知乎问题数超过 3000 万，回答数超过 1. 3 亿。

图片来自 http://news.hexun.com/2018-12-29/195710526.html