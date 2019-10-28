思迈特软件完成亿元级 B 轮融资

据 36 氪独家获悉，商业智能和大数据分析产品服务商思迈特软件（Smartbi），近日已完成过亿元级 B 轮融资，本轮融资由高成资本领投，琥珀资本跟投，指数资本担任本轮独家财务顾问。

思迈特软件致力于为企业客户提供一站式商业智能解决方案，通过 Smartbi 产品为客户提供报表、数据可视化、数据挖掘等成熟功能；通过 Smartbi 应用商店为客户提供场景化、行业化数据分析应用。该公司创始人兼 CEO 吴华夫表示，此轮融资后，思迈特软件将持续加大研发投入，探索 BI 与 AI 的深度融合，同时加速行业解决方案的沉淀与积累，提升产品附加值。

Facebook 再推新闻服务，设记者团队人工挑选

据前瞻网报道，Facebook上周五推出了一项新闻服务，内容将包括《芝加哥论坛报》（Chicago Tribune）、《纽约每日新闻报》（New York Daily news）等 200 多家新闻媒体的策划报道，其中一些内容将需要付费。

Facebook News 预计将在今年年底前向数百万用户推出该项服务。该公司表示，这些报道将由 Facebook 雇佣的一个记者团队挑选，而不是完全依赖于算法。

英国或将授予华为访英 5G 部分网络权限

据英国《星期日泰晤士报》援引英国政府和安全部门高层人士的话称，英国首相鲍里斯·约翰逊正准备授予中国华为公司访问英国未来的 5G 电信网络 “不具争议性” 部分的权限。

今年 4 月，英国时任首相特雷莎·梅和国家安全委员会已经决定允许华为参加英国 5G 建设的 “非关键部分”。但之后，特雷莎·梅辞职，约翰逊接任，英国就华为问题的决定被推迟。8 月 27 日，英国广播公司 (BBC) 曾援引英国数字化大臣尼基·摩根的话称：“英国将在今年秋季就是否允许华为参与 5G 网络建设问题做出最终决定。”

SpaceX：希望在 2022 年左右把人送上月球

据新浪美股报道，SpaceX 公司今年已经筹集了超过 13 亿美元的资金来建造两艘 “星舰”（Starship）和 “星链”（Starlink）。“星舰” 是一种大型火箭，该公司希望用它将人类送上月球和火星；“星链” 是一个由多达 3 万颗卫星组成的网络，用来为地球提供高速互联网。 上周五，公司总裁兼首席运营官 Shotwell 介绍了 SpaceX 公司 “星际飞船” 的最新目标，“我们希望明年 “星舰” 能进入轨道；我们希望在 2022 年之前把它和货物一起送上月球，并在不久之后把人送上月球。” SpaceX 公司设计的 “星舰” 最多可以搭载 100 人。更重要的是，该公司正在应用其着陆火箭的经验教训，使星际飞船完全可重复使用，Shotwell 解释说。SpaceX 公司已经成功回收了猎鹰 9 号和猎鹰重型火箭的 44 个助推器。