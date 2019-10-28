消费升级的大潮中，日常用品的升级换代往往是最先开始的，譬如每天都要使用的牙刷就开启了升级到电动牙刷的潮流。电动牙刷正成为爆款产品，根据淘宝天猫的数据，今年 618 活动期间电动牙刷 16 个小时的销量突破 40 万支；2018 年以来电动牙刷线上销售额常年保持在 70% 以上的高速增长，2019 年第一季度和第二季度同比增速分别达到 137% 和 95%，是目前小家电中整体表现最佳的品类。

在我国，电动牙刷市场还具备较大的增长空间。根据尼尔森咨询发布的中国电动牙刷行业报告，2018 年我国电动牙刷的市场渗透率约为 5%，与美日等发达国家相比仍有较大差距，相比之下，美国、日本市场电动牙刷渗透率在 40% 左右，约为国内渗透率的 8 倍。2018 年中国电动牙刷的市场规模约为 140 亿元人民币，假设到 2021 年电动牙刷渗透率提高到 10%，预计市场规模将会增长到 210 亿元。

近几年，国内电动牙刷领域涌现出大量创业品牌，仅在 2018 年成立的创业企业就超过 130 家，行业竞争态势更加激烈。不过，国内电动牙刷品牌普遍面临产品同质化、核心技术薄弱的问题。例如电动牙刷的核心零部件之一的电机，但是目前国内市场中拥有自主电机技术的电动牙刷品牌并不多，除全球龙头品牌飞利浦和欧乐 B 有自主研发的电机，大多数国产品牌的电机依赖进口。

在国内大多数创业品牌并不具备核心创新能力的大环境下，原苹果产品设计工程师袁江辉注意到了电动牙刷行业技术创新的匮乏，决心研发出具备核心创新技术的电动牙刷品牌。这位创始人是一位有 24 年 IT 硬件和消费类产品研发经验的产品设计工程师，曾经在苹果、惠普、施耐德等知名公司负责新产品开发。2016 年移民澳大利亚后，他开始思考自己的创业方向，关注到电动牙刷这个保持高增长率的单品，便开始着手研发。

袁江辉希望能从电动牙刷的底层技术上进行创新，而不只是在外观、营销策略等方面来包装出一个品牌。而在选择细分市场时，他的团队选择了对电动牙刷的安全和使用体验要求更加严苛、竞争者相对较少的儿童市场。“儿童的牙齿比成人更加脆弱，对电动牙刷的噪音、震动也更敏感，对电动牙刷有排斥心理，是痛点很多的一个市场”，袁江辉认为能设计出儿童喜欢用的电动牙刷是更大的挑战。

经过两年左右的研发，这个团队开发出了电动牙刷相关的十几项专利技术，推出了 Kaa-Kaa 笑翠鸟第一代儿童智能电动牙刷。目前市场上的声波电动牙刷存在高频震动的刷头撞击牙齿，通过骨骼传导在耳朵里产生巨大的冲击声音的问题，而且碰到口腔软组织时会产生酸麻的不舒适感。袁江辉的团队攻克了这一核心技术瓶颈，研发出全回转体刷头专利技术，解决了多年以来电动牙刷震动撞牙造成的问题。Kaa-Kaa 的电动牙刷震动不会引起口腔的酸麻感，改善刷牙舒适度之后，儿童对电动牙刷的接受程度也非常显著地随之提高。此外，Kaa-Kaa 的产品还加入了智能刷牙压力感应，当孩子们刷牙用力过大时，能以发光闪动的形式提醒，预防孩子刷牙力度过大的问题。

（Kaa-Kaa 的全回转体刷头专利技术）

在提升使用体验的同时，袁江辉也希望设计出引导儿童养成正确刷牙习惯的机制。为此，他想出了变色计时光环的方法，并建立刷牙质量反馈系统，结合运算芯片，识别儿童的刷牙时间是否充足，当儿童刷牙时间达到 2 分钟以上，计时光环便从蓝色逐渐变为绿色；坚持早晚定时两次刷牙，中间间隔 12 小时左右，每次刷满 2 分钟，牙刷上会逐渐亮起一颗星星，坚持一周左右可以点亮全部星星，如果没有按时刷牙则会失去一颗星星，直观简单、类似游戏的刷牙质量反馈机制能够培养孩子的自主性，引导孩子主动养成长期良好的刷牙习惯。

（Kaa-Kaa 的刷牙质量反馈系统）

良好的使用舒适度和简单有趣的习惯养成机制设计，使得儿童刷牙难题得到很好的解决。据介绍，Kaa-Kaa 儿童电动牙刷的已有的 800 多测试使用者中间，80% 能做到每天主动定时两次刷牙，每次刷到 2 分钟以上。相对比而言，市面上既有的品牌的反馈大约不到 10% 能达到这样的结果，这是非常显著的实际效果提升。

目前，Kaa-Kaa 的第一代产品已经在在今年上半年推出，并参加了 6 月的亚洲消费电子展。这位创始人表示接下来将会把多项突破性技术专利应⽤在后续的新产品中，保持技术和设计的领先优势。

谈到 Kaa-Kaa 的盈利模式，Kaa-Kaa 团队计划在推出自家品牌的同时，也与专业的儿童口腔医疗机构合作，给专业口腔诊所提供儿童日常护理解决方案。另外，他们也希望 Kaa-Kaa 在底层技术上的创新能吸引竞争品牌的注意，将创新专利知识产权授权给其它电动牙刷品牌。

在市场拓展上，Kaa-Kaa 也计划在澳洲等海外市场推广专利产品。目前，Kaa-Kaa 正在计划第一轮融资。