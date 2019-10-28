苹果 10 月底发多款新品

外媒称苹果会在美国时间 10 月 30 日发布多款新品，至少包含四款硬件，它们之前都已经相继在 iOS 13 的测试版中出现。

首先，苹果将会推出 16 英寸 MacBook Pro，目前广达已经开始大规模生产，新机将采用超窄边框设计，同时键盘回归剪刀式设计，搭载英特尔最新的 Coffee Lake Refresh 或 Ice Lake 处理器。

另外，苹果还会发布新一代 iPad Pro，引入与 iPhone 11 Pro 相同的后置浴霸三摄镜头，升级到 A13X 仿生处理器，但是新机的正面相比上代不会有任何调整。

当然，还有大家期待的 AirPods Pro，采用新的入耳式设计，支持降噪功能，售价约为 260 美元起步，折合人民币 1840 元左右。

5G 套餐价格 10 月 31 日揭晓

近日，工业和信息化部颁发中国首个 5G 无线电通信设备进网许可证，华为率先获得首张 5G 基站设备的进网许可证，标志着 5G 基站将正式接入公用电信商用网络。据悉，三大运营商也将在 10 月 31 日公布各自资费套餐。相关负责人表示，5G 将在 11 月 1 日正式上线。

据悉，10 月 31 日上午，2019 年中国国际信息通信展览会的开幕论坛上将举办 5G 商用启动仪式。目前三大运营商已经全部开启了 5G 套餐的预约，预约用户已超千万，用户每月可免费获得 100G 的 5G 流量。

美神秘航天飞机 X-37B 返回地球

网易科技讯 10 月 28 日消息，据外媒报道，在搭乘美国太空探索技术公司 SpaceX 的猎鹰 9 号火箭升空 25 个多月后，美国空军秘密航天飞机 X-37B 于 10 月 27 日返回地球，打破了其自己创造的轨道停留时间最长纪录。不过，这架航天飞机在轨道上究竟在做什么，外界仍不得而知。

2017 年 9 月 7 日，SpaceX 的猎鹰 9 号火箭在其执行第五次任务 OTV-5 时发射了 X-37B。就在几个月前，SpaceX 为美国国家侦查局 (NRO) 发射了类似的秘密任务 NROL-76 和 Zuma。当时，SpaceX 的 OTV-5 发射不得不与时间赛跑，以免受到飓风 “伊尔玛”(Irma) 的影响。

TikTok 回应美议员安全质疑

10 月 24 日，美国参议院民主党领袖 Chuck Schumer 和共和党参议员 Tom Cotton 宣布，已经致信给美国国家情报部门执行责任人 Joseph Maguire，要求正式对 TikTok 进行国家安全风险评估。

两位美国参议员对 TikTok 的数据安全问题发难，指出虽然字节跳动声称 TikTok 不在中国国内运营，而且数据存储在美国，但他们依然担心中国的相关国家安全法律法规迫使这些公司配合国家相关工作。美国情报机构在 2019 年的全球威胁评估报告中也提到了这一威胁。

上升为国家战略，区块链离我们有多远

中共中央政治局 10 月 24 日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。集体学习强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

多位专家和业内人士对第一财经表示，在区块链技术的发展上，中国正在抢占跑道。中国企业越来越强调对最核心的 “硬技术” 的掌控，从政府政策引导来看，也更加鼓励企业进行区块链核心技术的自主创新。