爱普生推出了全新的喷墨打印技术——冷印技术，在打印过程中无需加热，能有效帮助客户提高生产效率、降低成本花费、降低环境污染，从而实现可持续发展。在视觉领域，爱普生全新推出了 4K PRO-UHD 技术。该技术不仅支持 4K 分辨率，还借助了爱普生独特的 3LCD 技术，能够实现更高色彩亮度，还原画面真实色彩，呈现清晰、明亮的画面，实现身临其境的观影感受。此外，该公司还特别推出了零偏移超短焦镜头，这款镜头可充分利用空间，即使在狭小空间内依然可以呈现超大画面，并支持 4K 分辨率。据悉，teamlab Borderless Shanghai 展正是通过该款镜头打造实现。

作为一家数码影像领域的知名技术企业，墨仓式打印机是爱普生的明星产品。截至今年 8 月，爱普生墨仓式打印机累计全球销量达到 4000 万台，中国市场累计销售超过 600 万台，连续九年保持在墨仓式打印机市场的最大份额。随着 AI、5G 等新技术的发展，各行各业的行业边界越来越模糊，传统公司正在加速转型，行业竞争也从原来的研发生产模式转向生态圈竞争。爱普生也更加注重开放协作。

爱普生（中国）有限公司总经理深石明宏说：“过去的二十年，爱普生中国始终以 ‘科技+本地化’ 战略作为发展之本，未来，我们将继续加强并践行 ‘开放协作式创新’ 战略，以核心技术为基础，与中国乃至全球的各行业领域合作伙伴通力合作。爱普生有信心、有能力与合作伙伴一起共同成长为 ‘不可或缺的公司’，推动社会向更高效、更便捷、更智能的方向发展。”