美国时间 10 月 28 日，中国线上音频平台 “荔枝”（原荔枝 FM）正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO 申请招股书，交易代码为 “LIZI”。荔枝计划通过 IPO 募集 1 亿美元资金，主承销商为瑞信和花旗。

荔枝表示，此次融资资金将主要用于 AI 研发投入、创新产品研发和海外市场拓展等。

招股书显示，荔枝 2019 年第三季度月均活跃用户数 4660 多万，拥有超过 570 万月活跃内容创作者，荔枝已累积超过 1.6 亿音频内容上传到平台，是中国最大的 UGC 音频社区，也是中国第二大的在线音频平台。截至 2017 年 12 月，荔枝的全球注册用户超过 1.5 亿，3000 万月均活跃用户，300 万月活跃主播，以及 1 亿期音频节目。

营收方面，荔枝 2018 年营收人民币 7.99 亿元，同比增长 76%。2019 年上半年实现收入人民币 4.86 亿元，毛利人民币 1.4 亿元。2019 年第三季度荔枝实现单季度收入约人民币 3.3 亿元，同比增长 72%。

利润方面，2017 年亏损人民币 4.45 亿元，2018 年亏损人民币 2.25 亿元；2018 年上半年亏损人民币 7748 万元，2019 年上半年亏损人民币 2.61 亿元。

股东持股方面，荔枝创始人赖奕龙所带领的管理层持股 29.9%。经纬中国为第二大股东，持股 21.9%，晨兴资本为第三大股东，持股 21.5%，其他投资者包括战略投资者小米、顺为、兰馨亚洲及 TPG 等。