苹果正式公布 AirPods Pro

腾讯数码讯 10 月 29 日消息，苹果刚刚在官网上正式公布了全新的 AirPods Pro，这款入耳式耳机支持主动降噪，实现沉浸式的音乐效果，同时重量大幅减轻。耳机将于 10 月 30 日在苹果官网发售，售价为 1999 元。

这款耳机与此前 AirPods 相同，支持与用户的 iCloud 账户下多个设备配对，配对的设备包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 等。

AirPods Pro 采用了全新的设计，每一只耳机都附赠三种不同尺寸的耳塞，硅胶材质能让耳机更加提盒耳朵。同时这款耳机运用全新的通气系统平衡压力，减少入耳式耳机的不适感。另外，AirPods Pro 可以抗汗抗水。

微信正式执行升级版外链管理规范

腾讯科技讯 10 月 29 日消息，微信安全中心近日发布最新消息，宣布自 10 月 28 日起，正式执行升级后的《微信外部链接内容管理规范》。

按照《规范》，往后如果外部链接内容出现违规，根据用户投诉核实证据后，微信将视违规情节严重程度，进行包括且不限于以下处理：停止该链接内容在微信继续传播、停止对相关域名或 IP 地址进行的访问，短期封禁相关开放平台帐号或应用的分享接口；对于情节恶劣的情况，永久封禁帐号、域名、IP 地址或分享接口。

谷歌母公司 Q3 营收 405 亿美元净利 71 亿

网易科技讯 10 月 29 日消息，当地时间周一晚些时候谷歌母公司 Alphabet 公布截至 2019 年 9 月 30 日的 2019 财年第三季度财报。财报显示，公司当季营收同比增长 20% 至 404.99 亿美元，去年同期为 337.40 亿美元；净利润 70.68 亿美元，低于去年同期的 91.92 亿美元。

目前广告仍然是 Alphabet 收入的绝大部分，这表明尽管监管和隐私方面的压力不断增大，但对该公司搜索、视频和网络显示广告的需求依然强劲。除了主要的谷歌数字广告业务，Alphabet 正在寻找新的收入增长来源，而云业务可能是该公司最大的机遇。

传字节跳动考虑 2020 年香港上市

网易科技讯 10 月 29 日消息，据外媒报道，据知情人士透露，流行短视频应用抖音母公司字节跳动正考虑最早于 2020 年第一季度在香港进行首次公开募股 (IPO)。

另有消息人士表示，这家成立七年的初创企业 9 月份公布数据显示，上半年营收超过 70 亿美元，好于预期，去年年末估值达到 780 亿美元。

有传闻称，字节跳动还计划出售其美国新闻订阅业务 TopBuzz。该公司尚未立即就上述消息回应置评请求。

中国音频第一股将诞生

美国当地时间 10 月 28 日，中国最大的 UGC 音频社区荔枝（原荔枝 FM）正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO 申请，交易代码为 “LIZI”。这意味着，荔枝有望成为 “中国音频行业第一股”。

荔枝计划通过 IPO 募集 1 亿美元资金，主承销商为瑞信和花旗。

据悉，荔枝本次赴美上市的融资资金将主要用于 AI 研发投入、创新产品研发和海外市场拓展等。