10 月 29 日，腾讯宣布推出首个智慧城市加速器——腾讯 WeCity 加速器，并正式启动全球招募。该项目是继 “腾讯产业加速器” 之 AI、SaaS 系列后，助力优秀产业互联网企业发展的又一举措。

据悉，腾讯 WeCity 加速器将面向数字政府、公共安全、智慧出行、智慧教育、智慧医疗、智慧社区等六大赛道的优秀企业开放。未来，“WeCity 加速器 “将联合腾讯大学、腾讯研究院，整合全球顶级产学研资源，与入选的产业互联网企业，共同推进智慧城市生态研究与建设，打造未来城市迭代模型，助力构建未来城市繁荣生态。

在课程设置方面，腾讯 WeCity 加速器将以 “未来城市建设方案” 研讨与设计贯穿始终，通过 “课题探索、主题实验室、城市论坛” 等方式，让入选者与导师、以及同窗进行充分的思想碰撞与实践演练，来促进其自身和企业的成长。

首期腾讯 WeCity 加速器成员将享有海外城市走访、政企联动交流、腾讯智慧城市案例研究、政企协同创新及腾讯投资等的诸多机会与福利。

此外，腾讯还将致力于促成项目成员之间的业务连接和能力互补，并将集合全方位生态资源，连接加速器成员与有智慧升级需求的城市，在智慧城市建设的战略窗口期，获得更多、更有效的项目参与机会，加速成为数字城市建设的主力军。