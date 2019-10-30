【AutoNode.cn】本周又有许多传统车企加入到新能源战场中来，随着特斯拉的强劲出货表现，电动车企又迎来了一轮发展机遇。
- 特斯拉 Model 3 成为首辆获准成为纽约黄色出租车的电动汽车
- 持续蓄积技术，特斯拉确认多项价值 9600 万美元的收购
- 通用预计未来五年在电动汽车上的开发销售支出将超过汽油动力汽车
- 博格华纳制造高压电动示范车，展示电动技术实力
- KYMCO 宣布推出 RevoNex 电动踏板车–还是电动摩托车？
- 特斯拉 Model X 更新前排座椅，以增加空间和座椅口袋
- Mini Cooper SE 电动汽车在美国的起价低至 $ 17,900（含奖励）
- Fisker 的量产电动 SUV 将于 2020 年 1 月首次亮相
- 欧宝/沃克斯豪尔宣布会推出 8 款插电式电动车车型
- 雷克萨斯将于 11 月推出其首款 BEV 车型，生产将于明年开始
- 雷诺将在欧洲出售 K-ZE，为了成本会在中国生产
- 面对电动汽车的静音挑战，Brembo 的目标是降低刹车噪音
- 丰田铃木致力于在印度推出紧凑型电动汽车
- 舍弗勒开发燃料电池的关键部件 — 堆叠型双极板
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