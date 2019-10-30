金山办公今起招股，或成雷军第一股

10 月 29 日晚，金山办公披露科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告，并将于今日起招股，启动网下路演。从申报受理到正式披露招股书，金山办公历时 5 个多月终于叩开了科创板的大门，这也将成为雷军在科创板乃至 A 股市场孕育的首家上市公司。

截至目前，包括金山办公在内，雷军及米系资本在科创板已收获四 “子”，其余分别是晶晨股份、乐鑫科技和方邦股份。此外，雷军参与投资的科创公司还有九号智能、石头科技、创鑫激光、聚辰股份等正在上市进程中。

Apple Pay 或在欧盟面临反垄断调查

10 月 30 日，外媒查看的一份欧盟文件显示，欧盟反垄断监管机构向在线销售公司询问，他们是否被告知要使用苹果的移动支付服务，而不能使用竞争对手的服务。这将导致苹果在欧洲面临更多的监管困境。

欧盟委员会在 8 月份发送的调查问卷中表示，有信息表明苹果可能限制通过商户应用或网站购买商品和服务时使用的在线支付方式。此举违反了欧盟反垄断法规。苹果的移动支付服务 Apple Pay 于 2014 年 10 月推出，是该公司产品销售多元化的一个组成部分。它可在全球 50 多个国家/地区使用，其中包括 20 多个欧盟国家/地区。

特斯拉第三季度美国销售额暴跌 39% 中国激增 64%

10 月 30 日，特斯拉周二公布了按地域划分的销售额数据，这份数据显示其第三季度美国营收暴跌 39%，两年多以来首次出现下降，但中国和其他地区的销售额则大幅增长。

据特斯拉提交的一份监管文件显示，在公司总营收中占据最大比重的美国销售额在第三季度中下降至 31.3 亿美元，相比之下去年同期为 51.3 亿美元；中国销售额则同比增长 64%，达 6.69 亿美元；全球其他地区的销售额同比增长 10 亿美元以上，达 18.3 亿美元。

NVIDIA 发布 Shield TV 系列：支持 4K 视频

NVIDIA 在 10 月 29 日凌晨正式发布两款 Shield TV 新品，其中 Shield TV Pro 售价 199.99 美元，Shield TV 售价 149.99 美元。2019 Shields 产品主要升级了软件，现在可支持 Dolby Vision HDR，英伟达利用人工智能对流媒体应用中的 1080p 和 720p 视频进行升级，使其更接近 4K 清晰度。

NVIDIA 两款 Shield TV 新产品均采用 Tegra X1+处理器，英伟达表示这款芯片的性能比原始版的 X1 快 25%。 与标准 Shield TV 的 8GB 存储空间、2GB 内存相比，Shield 具有 16GB 存储空间和 3GB 内存，并且是两者之间唯一可以用作 Plex Media Server 的设备。

欧盟要求谷歌 Facebook 采取更多措施打击虚假新闻

10 月 29 日，据国外媒体报道，欧盟委员会今日表示，Facebook、谷歌和 Twitter必须采取更多措施来解决虚假新闻问题，否则将面临监管行动。

事实上，在欧盟委员会发出这一威胁的一年前，微软和 Mozilla 等美国科技巨头已经与七家欧洲贸易机构签署了一项自愿行为准则，以打击虚假新闻。但批评人士指出，这些企业签字以来采取的措施还不够。

欧盟委员会今年年初曾表示，这份行为准则签署后，相关企业的确采取了一些措施删除虚假帐号，并限制某些网站推广虚假信息。但这还远远不够，他们还应该采取更多措施。