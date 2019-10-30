10 月 24 日，实时音视频云服务开创者声网 Agora 在北京召开 “未来·与声俱来” 品牌发布会。作为品牌的首次正式对外发声，本次发布会展示了声网用 RTC 技术赋能全行业的战略布局、宣布开源声网自研音频编解码器 Solo、以及 Agora RTC SDK3.0、水晶球 2.0 版本的上线。

赵斌，声网创始人，曾任 YY 语音的 CTO，2014 年从 YY 离职创办声网，专注服务于教育、社交、直播、游戏等 B 端企业, 为其提供音视频解决方案。

2014 年成立至今，声网将 RTC 技术赋能到社交直播、教育、游戏、金融、医疗、企业协作等 10 余个行业，100 余种应用场景。80% 以上的社交泛娱乐企业和 70% 以上的在线教育都在声网的服务范围内。其中，社交泛娱乐企业包括陌陌、斗鱼、虎牙、抖音等；在线教育企业包括 VIPKID、好未来、火花思维、一起作业、掌门 1 对 1 等。

抓住了最早的市场需求

2014 年对于移动互联网来说是一个关键节点。网络的成熟、4G 的普及以及智能手机的普及在这一年涌现出来。

声网联合创始人兼 CTO 陶思明告诉动点科技：3G 以前是短信、图片、语音的 IP 化，4G 是实时语音和实时视频以及直播和点播的 IP，抖音、快手、YY、陌陌火了. 目前在 4G、5G 后对通信要求提得更高，比如沉浸式、富媒体等。

随着教育、社交、直播、游戏等行业的不断发展，声网创始人赵斌也看到了这个行业的机会，和成长空间。声网的生态伙伴体系，包括平台战略合作伙伴、产品技术合作伙伴、集成开发合作伙伴、渠道销售合作伙伴、技术标准合作伙伴五部分组成。以在线教育行业为例，声网的一站式解决方案以 SD-RTN™作为底层技术支持，结合第三方合作伙伴的业务能力，提供互动课堂所需要的基础功能，包括口语测评、AI 降噪等音频功能；美颜、人脸识别等视频功能；以及白板、内容审核等辅助功能。在教育、直播、游戏、社交等几种平台中，教育所投入的成本与精力最大。

在线教育行业中，声网的实时音视频解决方案升级了在线课堂 1V1、小班课、互动大班课、双师课堂四大基础场景教学，让师生在线实时互动更高质更稳定；并开发了游戏化教学、在线音乐教学、AI 互动课堂、超级小班课四大创新场景，满足教育个性化需求。

声网联合创始人兼 CTO 陶思明用谈到：“目前声网的日均通话分钟数已经达到 6 亿、每年为创新创业项目&企业提供超过 5.79 亿分钟免费服务时长、全球范围内超过 30 万终端安装使用 Agora SDK 的应用。”

5G 时代的机会

谈到 5G 到来，音视频领域会面临哪些机会与问题时，声网 CTO 陶思明谈到：5G 有几个核心点，包括低延时与大容量两个核心点。

首先，低延时。5G 的低延时在 5 毫秒低延时下它是单独的，大概在 2024 年才能够彻底成熟并且铺量，那时更多利用运营商的边缘计算，为自动驾驶类型的业务以及工业机器人提供方便，而且这块服务是单独收费的。

第二，高容量对我们是一个机遇。当流量变高之后，大家不满足 360P、15 帧，而是希望 720P、30 帧，2K、4K 都会普及。720P 和 360P 质量是差别非常大，这对网络提出的要求更高，以前 30% 丢包不好，看 360P，那糊一点就糊一点。但是一旦看惯了 720P 之后，再看 360P 的，3% 的丢包都不允许，希望它的画质更好。

赵斌认为，随着 5G 的到来，对于音视频的互动性和沉浸感要求会更高。其次，要在适用的直播的玩法和运营中找到规律。第三，需要新的场景创新，比如把综艺节目搬到实时的手机直播中，提高用户的参与感和互动性是未来场景创新的机会。