自去年年底，电子烟异军突起，不仅成为戒烟族的标配，也逐渐成为时尚界的宠儿，引得罗永浩和王思聪先后入局。不过关于电子烟的非议也从未停止过，有人说它对身体仍有危害，有人批判它引导未成年人，有人电子烟市场缺乏监管……

“普通卷烟对于人体的危害主要来自于焦油、一氧化碳、甲醛和尼古丁。科学证据证明，尼古丁是成瘾物质，但不致癌，而焦油和甲醛是主要致癌物。电子烟不含有焦油，实验也表明，电子烟中甲醛的含量极低，电子烟中的有害成分至少比传统的香烟少 95% 。所以，吸电子烟对身体的危害要小得多。” 电子烟品牌 SSSO 嗖的创始人曹健跟我们解释说，吸烟者在无法戒烟的情况下，可以先转换为电子烟作为过渡。现在关于电子烟的非议很大一部分来自于引导未成年人吸烟，曹健说在国内有明确规定不可售卖给未成年人烟草，他们在销售过程中也会对消费者的身份信息加以核证。

随着消费者对卷烟危害性的认知加深和对健康诉求的提升，电子烟逐渐成为消费界的新星。曹健注意到，国际市场上电子烟市场已经发展得较为成熟，主流电子烟主要分为两种，以 Juul 为 代表的烟油式电子烟和以 IQOS 为代表的加热不燃烧式电子烟。 而国内电子烟市场从去年年底开始逐渐崛起，据其介绍，2018 年中国电子烟市场规模为 45 亿元 ，年复合增长达 32.38% 。曹健和来自华为和阿里的团队创立了名为 SSSO 嗖的电子烟品牌，想要打造一款针对年轻消费者的新型烟油式时尚电烟。““S” 与 “O” 是对产品体验在声音和动作口型上的即刻、瞬间捕捉，“嗖” 代表着一种速度、激情，“SSSO 嗖” 表达的是对生活的即刻释放、追求所爱的态度。” 曹健这样解释品牌的由来。

据了解，近期台湾橙果设计 · 常橙文化与 SSSO 嗖达成品牌战略合作，常橙文化创始人蒋友柏将任 SSSO 嗖首席品牌战略顾问，在嗖品牌战略与产品设计升级方面开展布局。SSSO 嗖在市场布局初期，选择与国际知名的烟油品牌联合战略研发，采用美国进口且经美国 FDA 注册认证烟油；目前 1.0 代产品主要为换弹雾化烟和一次性雾化烟两款。主要产品有：SSSO S1 换弹雾化烟售价 499/套；SSSO S1 替换烟弹三颗装售价 99/套；SSSO O1 和 O3 一次性雾化烟售价分别为 29/支、49/支。

相比于其他的电子烟品牌，曹健介绍 SSSO 的销售方式比较与众不同，销售模式主要是两个计划，分别是小程序的全民加盟计划和 “百城万店” 店中店计划。全民加盟计划是用户小程序扫码申请即可申请开店，无需囤货，进货、发货、购买、 推广一键搞定， 用户可以自己直销获得利润；店中店计划是指 SSSO 将覆盖大中小型各类实体店，以桌为单位、以客房为单位铺设大量小程序台卡，顾客可通过小程序下单，由附近直销人员送货到手。另外 SSSO 也在开始自己的品牌店，同时开放加盟，对于加盟店，SSSO 提供从设计——装修——培训——售后一条龙服务，推荐别人开店可享对方进货金额的 10% 现金奖励 。

“SSSO 不仅想做一个健康的电子烟品牌，也想做一个潮流生活方式的品牌。” 曹健说道，潮流时尚人士会是 SSSO 面向的销售主体，于是他们在设计上更趋向于时尚化、潮流化，也增添了可穿戴性功能。同时，SSSO 也作为一个时尚 ip 进行了一系列的跨界活动，例如与 Shu Uemura 品牌合作、参加深圳电子烟展会、参加上海爵士音乐节系列市集、举办酒吧活动、举办夹烟手势大赏等。 在盈利方面，曹健介绍，目前 SSSO 嗖电子烟主要来自于套装+一次性烟的收入 烟弹的复购收入的产品收益，小程序页面广告、加盟店小程序台牌广告的广告收益还有加盟费收入和社群增值营收 。

据了解，目前 SSSO 嗖电子烟品牌专卖店: 已开业门店总数 5 家，10 月门店筹备中 20 家，年底将达到 50 家，已开业店中店总数 3680+ ，线上代理商超过 3000 名。曹健透露，目前 SSSO 嗖电子烟的日销售单 700+，日销售额在 5w-10w。

电子烟的现状其实并不乐观，一方面竞争早已白热化，另一方面面对海外监管趋严，国内国标观望的情况，曹健表示，国标的出台和海外政策的收紧势必会打击国内部分不合规的电子烟发展，但 SSSO 是国内极少数的采用得到美国 FDA 产品认证的进口烟油的电子烟产品，所以这次对于电子烟产品监管趋严，对他们而言非但不是阻力，反而会更加坚定他们做好产品的决心和信心。

“美国电子烟神话还在继续，中国电子烟神话尚未开始。 SSSO 区别于市场中其它电子烟品牌的技术、产品、营销和品牌打法，SSSO 聚焦末端受众，传递一 种具有感染力的正向价值，开展全民营销，希望以 “量到质” 的方式突围，成为中国电子烟行业的引领者。 ” 曹健说道。