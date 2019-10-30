视频应用 MX Player 近日宣布，他们在一轮由腾讯领投的新融资中筹集到了 1.108 亿美元，这些资金将助力 MX Player 在印度和其他国际市场扩展业务。印度媒体集团 Times Internet 曾在 2017 年末斥资 1.4 亿美元获得 MX Player 多数股权，该集团同样参与了此次的 A 轮融资。据 TechCrunch 报道，MX Player 在融资后的估值为 5 亿美元。

MX Player 是一款同时提供本地播放和流媒体服务的流行视频应用，其总部位于新加坡。

MX Player 在播放视频时只会占用非常少的手机资源，这帮助它赢得了包括印度在内的新兴市场数千万用户的青睐，因为这些用户通常使用的是比较低端的 Android 手机。印度是 MX Player 最大的市场，月活跃用户数高达 1.75 亿。在全球范围内，这款应用的用户数超过了 2.8 亿。

MX Player 并不向用户收取任何订阅费用，而是依靠广告赚钱。2018 年年中，该应用引入了电影和电视节目流媒体服务。时至今日，用户可以通过在其上观看大约 200 个电视频道以及平台上当前和过往的节目目录，并且还可以使用音乐流媒体功能（通过整合 Gaana 来实现）。