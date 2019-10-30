历时两年零三个月，耗资数千万元，木卫六互动健身跑步机完成了从产品设计到内容研发的全过程。

木卫六创始人陈杰曾供职于阿里以及华为，是一名连续创业者。在创业的过程中，他深知运动健康的重要性，然而却因为时间以及兴趣等方面难以长期去健身房运动，从而自己研发了一款让健身小白可以运动上瘾的跑步机。

10 月 29 日，健身科技公司「木卫六」宣布完成了来自愉悦资本的数百万美金天使轮投资。本轮融资将重点投入到产品研发、内容建设、门店开设和全球扩张。

木卫六的投资方、愉悦资本创始及执行合伙人刘二海表示：“运动健身是一个巨大的行业，木卫六把健身器械与互联网应用结合在一起，改变了健身产业的传统模式，帮助用户在满足基础健身需求的同时，突破场景和时空的限制，提升了健身效果、改善了使用体验。愉悦资本十分看好木卫六团队取得的成绩。

从人的生理需求中改造传统跑步机

走进木卫六的办公室，可以看见多台跑步机。员工可以随时在不忙的时候在公司去跑步机上运动。谈及做木卫六互动健身的灵感，来源于创始人陈杰自己的健身经历。

与大多数在健身房办了卡，立了 flag 运动减肥的用户一样，陈杰曾在健身房 办了年卡以及买了几万块的私教课程。但总能为自己不去健身找到理由，健身减肥之路更是遥遥无期。

“哥哥，帮个忙，买些私教课吧。”

这是陈杰曾经在健身房经常遇到销售式教练让其买课的场景。头脑一热，陈杰买了上万的私教课却总是因为没去上，课程过期。另外，传统健身房教练流动性大, 难以与学员形成长期的训练关系，也成为多数健身小白运动半途而废的原因。

相关数据显示：2019 年，全球健身及保健市场规模已经高达 4.2 万亿美元。受时间、空间、天气影响的室外健身与健身房场景的不便捷性和低效率，使得越来越多人愿意购入家用健身设备。但运动天然的反人性属性、使用户无法摆脱运动的枯燥感，在最初的新鲜感过去之后，就丧失了持续再使用器材的动力。

从自己的用户体验出发，陈杰希望让用户健身不受地点限制，同时又有相关的课程指导以及坚持运动下去的乐趣。

解决用户痛点的方式需要从人的生理需求上解决。

当我们看视频课程健身的时候，无论是用大屏幕平板电脑或者手机都难以有良好使用体验。陈杰谈到：“从人的生理极限来看，用户在不断低头看视频同时运动的情况下，很难持续运动二十分钟以上。

而木卫六的跑步机可以让用户可以在 23.8 寸超大高清触摸屏上，观看直播或者录播的健身课程，用户只需要将跑步机折叠竖立，从屏幕的高度以及视觉体验上符合人性需求，就可以创造一个专属于自己的家庭健身房。

为了保证用户在高频次的使用之后，还能拥有一台不需要维修的跑步机，木卫六整机采取全铝结构，屏幕采取瑞星 3399 芯片，在显示屏下方是一个功率为 20 瓦的长条形音箱，保留耳机孔、MP3 和 USB 插孔。跑带采取四点悬浮减震专利技术，底部采取空气降噪的特殊设计，保证用户能够 “楼上跑步，楼下安睡”。

同时，木卫六跑步机配有原创的心率带，用户也可以在游戏的过程中清楚了解自己消耗的卡路里以及心率等各方面的健身数据。

社交+游戏+课程让用户运动上瘾

跑步机是硬件, 搭载课程内容和游戏作为软件是木卫六跑步机的一大特色。这台跑步机的彩蛋不只是跑步机，还有课程和游戏。

在自己运动体验的过程中，陈杰体会到，与国外健身文化以及审美不同，大多数中国人运动更多希望在运动流汗的过程中找到乐趣，并不追求大块肌肉。用户需要的是在运动的过程中愉快的流汗以及分泌更多多巴胺对运动上瘾。

木卫六的游戏团队自主研发的奔跑吧歌神、天天马拉松、真人跑酷等游戏，由游戏带动跑步机，用户跟随游戏人物的运动轨迹实现被动运动，用户可以在听歌以及猜歌手、歌名的游戏中不知不觉跑完几公里。其中，天天马拉松在每月 18 号会组织一场线上竞赛，用户在规定时间内运动完成即可参与现金抽奖。

健身课程涵盖瑜伽、拳击、HIT、跑步，陈杰介绍未来还将涵盖网球、羽毛球、乒乓球等体感运动，针对减脂、增肌、塑性等不同健身需求，为孕产、三高、心脏病等多种人群提供个性化健身服务。

在木卫六的游戏和直播课程里，用户的运动表现指标都会在个人中心被展示，大屏承载的 FitOS 系统将基于地理位置和跑步机使用状态，为用户推荐志同道合的跑友，用户可以定向邀请好友组团参与所有的游戏 PK 和直播课程。为了鼓励用户运动，木卫六的内容订阅服务收费为 99 元/月，但用户只要完成每月 10 次，每次不低于 2 公里或者 20 分钟课程，就可自动解锁下月会员，享受所有游戏和健身课程的使用权。用陈杰的话说：“我希望用户可以每年运动 100 次以上。”

直播课程、游戏竞技、体感游戏、娱乐社交，陈杰把这些元素融合在了一台跑步机上。当用户把跑步机买回家，只要一张瑜伽垫与合适的空间场地，便有了去健身房以及有教练和朋友一起运动的体验。

谈及盈利模式，陈杰告诉动点科技：“木卫六除了一台售价 9998 的跑步机的销售之外，还包括课程内容的订阅付费以及未来可增加开屏广告等方式。目前，木卫六互动健身在北京、上海、杭州以及济南几个城市开有线下体验店进行试点。”