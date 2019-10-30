10 月 30 日下午消息，哔哩哔哩（以下简称 “B 站”）发布了哔哩哔哩课堂上线宣传片，开启付费课程内测。

此前，B 站方面曾多次提到用户通过这一平台进行学习的情况。在近日举行的 “万物皆可 B 站”AD TALK 2019 营销大会上，B 站副董事长兼 COO 李旎提到，今年已经有 2027 万人在 B 站上进行学习，是今年参加高考人数的 2 倍。B 站方面还表示，会在娱乐、音乐、学习、时尚、科技领域重点发力。此次上线付费课程，据活动介绍，旨在提供更优质内容。新浪科技了解到，在 “课堂” 板块下，B 站推出了涉及职场技能、兴趣爱好、学习刚需的一系列付费课程。其中还有部分独家课程，包括《PPT 大神上分攻略》、《局座的国际战略课》等。此类课程，需要通过 B 币购买。

B 站表示，为完善整体产品功能，将在短期内进行功能测试。目前 iPad 端暂时不能观看付费视频。在 AD TALK 2019 营销大会上，李旎还宣布，2020 年 B 站将向所有品牌合作伙伴开放生态，而这也是 B 站第一次释放非常明显的商业化信号。此次上线付费课程，或将有助于 B 站的商业化道路。同时这也意味着，B 站将与一系列知识付费领域的玩家展开竞争。