阿里巴巴发布了 2020 财年第二财季财报。该公司营收达 1190.2 亿元人民币；净利润 725.4 亿元，同比增长 262%。不按美国通用会计准则（non-GAAP）计算，净利润为人民币 327.5 亿元（约合 45.82 亿美元），同比增长 40%。中国零售市场移动月活跃用户数达 7.85 亿，较 2019 年 6 月增加 3000 万；年度活跃消费者数增长 1900 万至 6.93 亿。

阿里巴巴的国际商业零售业务的营收为人民币 60.07 亿元，较上年同期的 44.64 亿元增长 35%；国际贸易批发业务营收为人民币 24.34 亿元，同比增长 20%。

截至 2019 年 9 月 30 日，阿里巴巴的云计算业务营收为 92.91 亿元人民币，比上一季度增长 64%。

阿里巴巴在财报中披露，于 9 月 23 日成为蚂蚁金服 33% 的股权持有人。阿里巴巴一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益为 692 亿元人民币。截至 2019 年 6 月 30 日，支付宝及其本地电子钱包合作伙伴的年度活跃用户数增加到大约 12 亿，其中约 9 亿来自中国。

阿里文娱版块归属的数字媒体和娱乐业务营收 72.96 亿元，去年同期为 59.40 亿元，同比增长 23%。优酷平均每日订阅人数同比增长 47%。

菜鸟物流服务第二财季实现收入 47.59 亿元，去年同期为 32.06 亿元，同比增长 48%。在截至 2019 年 8 月 31 日的 12 个月中，菜鸟裹裹应用程序的年度用户数超过 1 亿。该季度，菜鸟裹裹的包裹量同比增长超过 100％。

饿了么口碑营收 68.35 亿元，较去年同期的 50.21 亿元增长 36%，主要是由于订单数量的增加。阿里巴巴表示，得益于强劲的订单增长和不断增加的用户下单频率，饿了么口碑实现了商品交易总额（GMV）的持续强劲增长。

截至 2019 年 9 月 30 日，阿里巴巴创新计划及其他部门，调整后的 EBITA 亏损为人民币 1 9.17 亿元，2018 年同期为亏损 12.41 亿元人民币，同比扩大 54.47%。

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