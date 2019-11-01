中国无人机厂商亿航日前向美国证券交易委员会（SEC）递交了 IPO 招股书。该公司计划在纳斯达克全球市场上市，融资 1 亿美元，股票代码为 “EH”，承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、Needham & Co 和老虎证券。

亿航 2018 年营收为 6650 万元人民币（约合 970 万美元），较 2017 年的 3170 万元人民币增长 109.8%；净亏损为 8050 万元人民币，较 2017 年的 8660 万元人民币下滑 7.1%。

在截至 2019 年 6 月 30 日的 6 个月中，亿航的营收为 3240 万元人民币（约合 470 万美元），较 2018 年同期的 3840 万元人民币下滑 15.6%；净亏损为 3760 万元人民币，较 2018 年同期的 2650 万元人民币增长 42.1%。

2018 年，亿航来自城市空中交通（包括客运和物流）、智慧城市管理和空中媒体解决方案的营收分别为 310 万元、3050 万元和 3130 万元人民币，分别占总营收的 4.7%、45.8% 和 47.0%。2019 年上半年，核心业务空中交通解决方案的营收增长至 2390 万元人民币，占总营收的 73.7%。

亿航表示，截至 2019 年 9 月 30 日，该公司建立起 125 人的研究和产品开发团队，占公司员工总数的超过一半。研发工作由该公司创始人、董事长及首席执行官胡华智带领。截至 2019 年 9 月 30 日，该公司在中国已获得 138 项专利，涉及飞行控制和指挥控制系统等核心技术。

亿航表示，已经对自动飞行器进行了大量测试，包括爬升飞行测试、高机动能力测试、速度测试、夜间飞行测试，以及恶劣天气下测试。其已经完成了 2000 多次乘用级飞行测试，包括在时速 70 公里的风中，以及能见度约 50 米的雾中。截至招股书发布，亿航已经交付了 38 台乘用级自动飞行器，用于测试、训练和演示，并建设了两个用于智慧城市管理的指挥控制中心。