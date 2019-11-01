传闻成真，Google 今天官宣将以 21 亿美元收购可穿戴设备公司 Fitbit。Google 设备和服务高级副总裁 Rick Osterloh 在宣布这一消息的博客文章中表示，收购 Fitbit 是 “一个向 Wear OS 进行更多投资并向市场引入 Made by Google 可穿戴设备的机会。”

根据协议，Fitbit 将由 Google 掌管。Fitbit 在新闻稿中表示，该公司仍将认真对待健康和健身数据隐私，并指出 “Fitbit 的健康和健身数据将不会用于 Google 广告。”

这笔收购意义重大，毕竟 Google 花费了数年时间试图通过 Wear OS 平台在可穿戴设备市场闯出一片天地，但不太成功。

Fitbit 的硬件与功能向来出色，这为 Google 奠定了坚实的基础，让其可以为未来的基于 Android 的可穿戴设备做好充分准备。另一方面，Google 的软件技能和较强的开发人员支持则可以让 Fitbit 的智能手表变得更智能。

除了 Fitbit，Google 在可穿戴健身设备领域还有其他投资。今年 1 月，Google 以 4000 万美元的价格收购了 Fossil 的智能手表技术。