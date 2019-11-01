去年，世界自然基金会 (WWF) 发布的统计数据显示，超过 80% 的海洋污染来自陆地。2010 年，南非在海洋塑料污染最严重的国家中排名第 11 位。南非国家生产的塑料只回收了 16%，剩余有的最后被深埋地底，有的进入河流和其他水源，破坏了海洋生物。南非人平均每人每年使用 30 至 50 公斤塑料。

在消除塑料污染方面，回收塑料远远不够。为了防止塑料污染，当下越来越多的公司正在想方设法回收利用塑料垃圾。

其中一家南非公司使用废弃塑料牛奶瓶来筑路。今年 9 月，南非的 Shisalanga Construction 公司启动了一个试点项目，打算使用回收的塑料垃圾修建一条道路。

该公司目前已经在德班的克里夫代尔地区铺设了 400 多米道路。它大约使用了 4 万个两升的回收塑料奶瓶代替了沥青。

通常情况下，收集完塑料后，第二步是分类，然后清洗。该公司采用牛奶瓶的厚塑料材料，通过回收工厂将其打碎成细小颗粒，然后加热至 190 摄氏度，再加入添加剂进行铺路。

显然，相较于传统道路，定制塑料道路更坚固 60%，使用寿命最长可达三倍，建造它们的成本也低得多。

定制塑料道路的 KZN 交通部门对此很满意，并让该公司再修一条高速公路匝道。该部门的控制技术人员基特·杜卡斯表示：“时间会证明一切，至少目前情况很不错。”

该公司正考虑在 N3 公路上应用同样的技术，并已向南非国家公路局提交了申请。如果获得批准，这项技术可以在全国推广。

南非是最近加入，也是非洲第一个进入使用塑料筑路行列的国家。塑料筑路的构思在 2016 年首次提出，但在 2019 年年初才获得批准。

翻译/汤航

Rethinking Plastic Use: This African Company Is Using Recycled Plastics To Repave Roads