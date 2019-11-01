在南非工业贸易部的支持下，一批南非企业将参与上海举行的第二届中国国际进口博览会 (CIIE) 并展览他们的产品。

这届博览会将于 2019 年 11 月 5 日至 10 日举行，是中国政府为各国提供的展示该国商品的一个国际公共平台。

中国国际进口博览会也是各国讨论国际贸易、世界经济、全球经济治理等重大问题的平台。中国政府力图向世界开放其巨大的市场，从而促进贸易自由化和经济全球化。

南非贸易部副部长诺玛伦盖洛·吉娜透露，随着南非不断参与中国国际进口博览会，南非将加大对中国的附加值产品出口。

吉娜表示：“自 2009 年以来，中国一直是南非在全球范围内，同时也是亚洲地区的头号贸易伙伴。” 她还透露，南非和中国之间的贸易总额从 2013 年的 2710 亿兰特增长到 2018 年底的 3220 亿兰特。

她补充道：“然而，南非 86% 的出口产品主要是初级产品。南非正在协调措施，旨在通过扩大出口基础和增加中国市场的份额，来促进其附加值产品和服务的发展。”

南非参与中国国际进口博览会也将有助于加强南非和中国之间的政治和经济双边关系，还有望促进两国之间的贸易。

南非工业贸易部的出口销售和投资援助计划支持该国企业在中国国际进口博览会上参展。该援助计划旨在帮助南非的商品和服务开拓出口市场，并为该国吸引新的外国投资。

本月上旬，该计划资助了 17 家南非农业综合企业前往美国进行贸易访问。随后，南非到美国的商品出口额较 2018 年增加了约 85 亿美元。

南非还将参加 2020 年 2 月俄罗斯召开的 PRODEXPO 展会，以推动南非附加值产品和服务进入俄罗斯市场。该展会是俄罗斯和东欧地区最大的年度专展。

南非工业贸易部除了负责对外建立互利共赢的地区和国际关系外，还牵头多家国内企业参加国外贸易考察和国际展览，以促进其国际贸易关系。

翻译：汤航

S.A companies head to China in pursuit of stronger trade relations