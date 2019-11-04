【AutoNode.cn】电动汽车已经从蛮荒时代，野蛮生长时期进入到一个规范时期。本周又增加了很多新的车型，而大众则对中国的市场尤为重视，宣布将最早在明年向中国客户交付 30 万辆电动车型。
- 新的电池设计可在 10 分钟内为电动汽车充电增加 200 英里的续驶里程
- 电池技术新突破，康明斯提出可扩展的燃料电池卡车概念
- 公共交通电气化加速，Flixbus 正在加利福尼亚州测试长途电动巴士
- 丰田对智能未来的愿景包括飞行扫帚、多个未来交通工具和情感传递机器人
- 农村包围城市，现代在西班牙农村启动电动汽车共享
- 拥抱绿色，斯图加特机场扩大电动货运拖拉机机队
- 现代汽车在氢和燃料电池技术方面继续投资，希望降低燃料电池汽车的生产成本
- 跑步进入电气化时代，挪威十月份共售出 3,742 辆新 BEV 占所有车型 72.9%
- 赶上大军步伐，雪铁龙发誓要使所有轻型商用车电气化
- 强强联手，Volta Trucks 卡车公司与 Prodrive 合作开发电动 HGV
- 特斯拉汽车安全性在 2019 年第三季度增加至创纪录水平
- 大众全力押注中国电动车市场，面向中国首款纯电动车型取名 ID. 初见
- PSA 和菲亚特克莱斯勒就合并达成协议，将分担电动汽车和自动驾驶等新技术成本
- 宝马向麦格纳订购混合动力变速器，并且是个长期大宗订单
- 根据泄漏的 CAD 文件，有人做出了福特’Mustang 风格’ 的电动 SUV 渲染图
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