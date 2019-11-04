近日，Dr .S 赛先生宣布完成数千万元 A 轮融资，投资方为天地酬勤、北塔资本和精中教育，多鲸资本担任财务顾问。此次 A 轮融资后，该公司将进一步扩大课程研发投入、系统开发及增加师资储备。

此前，Dr.S 赛先生已连续获得来自中科创星、北塔资本、蓝象资本等科技与教育产业资本的天使轮及 Pre-A 轮投资。

Dr.S 赛先生成立于 2017 年，以小班直播课形式，为 3-12 岁儿童提供在线 STEM 科学教育。成立迄今，Dr .S 赛先生已覆盖中国超两百个城市，为逾四万个家庭提供在线科学教育，付费学员续费率近 80%。Dr.S 赛先生的教学团队已达百人，团队均为师范类或理工科专业且本科以上的老师。

Dr.S 赛先生课程涵盖物质科学、自然科学、地球与宇宙科学、技术与工程多个领域，其课程体系是由中美两国教育专家团队共同在美国 NGSS《下一代科学教育》标准上，结合中国科学教育的新课标内容，针对国内孩子学习和兴趣特点重新研发。

授课形式上，Dr.S 赛先生采用在线互动直播 1v6 小班授课模式，以保证每个孩子的教学时长和效果。按月将主题教具、实验及工程材料寄到家中，孩子在家就能够便捷、高效地学习。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。