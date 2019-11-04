罗永浩回应被列老赖：已还 3 亿多债务
据丹阳市人民法院限制消费令显示，北京锤子数码科技有限公司及罗永浩被限制消费。
针对此消息，罗永浩昨日在微博发长文回应，称：“自 2018 年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠了银行、合作伙伴和供应商约 6 个亿的债务，其中包括在公司最艰难的时候，为了挽救公司，我签了个人无限责任担保的 1 个多亿。” 此外，他表示，在过去的 10 个月里，已经还掉了 3 个亿左右的公司债务，个人也以各种方式筹款帮公司还了其中的数千万。
他表示，锤子科技也会继续做下去，未来的产品也许不能用 “ Smartisan” 品牌，也许不能用 “坚果” 品牌，但无论如何，锤子科技都会继续做下去。
中国成功发射高分七号卫星，将提高中国测绘图像数据自给率
据人民日报报道，11 月 3 日 11 时 22 分，我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功发射高分辨率对地观测系统重大专项（简称高分专项）高分七号卫星，并搭载发射了精致高分试验卫星、苏丹科学实验卫星一号、天仪十五号卫星等 3 颗卫星。
高分七号卫星是高分系列卫星中测图精度要求最高的科研型卫星，搭载了双线阵立体相机、激光测高仪等有效载荷，突破了亚米级立体测绘相机技术，能够获取高空间分辨率光学立体观测数据和高精度激光测高数据。
高分七号不仅具备同轨道前后视立体成像能力及亚米级空间分辨率优势，还能利用激光测高仪获得的高精度高程信息，大幅提升光学立体影像在无控条件下的高程精度，实现我国民用 1:10000 比例尺卫星立体测图，可满足测绘、住建、统计等用户在基础测绘、全球地理信息保障、城乡建设监测评价、农业调查统计等方面对高精度立体测绘数据的需求。
三大运营商明确 4G 套餐限速：最高 300Mbps
据硅谷分析师报道，对于一些用户提出的 “4G 套餐用户使用 5G 手机网速是否会有变化” 的问题，运营商明确表示，不会有任何影响。
三大运营商回复用户的疑惑时表示，4G 套餐用户持有 5G 手机，在 5G 网络下不受影响，即是即便使用了 5G 手机，依然只能享受到正常的 4G 网速。
还应该注意的是，运营商还着重列出了，未订购 5G 服务的用户可使用最高 300Mbps 速率，这也意味着 4G 网速会被限速到 300Mbps（37.5MB/s）。300Mbps 的网速实际是 4G LTE 峰值速率。
美国发布军用 AI 伦理原则
据新华社报道，美国国防创新委员会 10 月 31 日发布了一份关于人工智能伦理原则的报告，旨在为美国国防部未来如何在战斗和非战斗场景中设计、开发和应用人工智能提供建议。
这份报告名为《人工智能原则：国防部人工智能应用伦理的若干建议》，提出了 “负责、公平、可追踪、可靠、可控” 五大原则。
报告强调国防部应确保技术专家对人工智能的技术、开发过程和操作方法有足够理解；国防部应避免偏见，以防在开发和部署战斗或非战斗人工智能系统时对人造成无意伤害等。
Dr.S 赛先生完成数千万 A 轮融资
近日， Dr .S 赛先生宣布完成数千万 A 轮融资，投资方是天地酬勤、北塔资本和精中教育，多鲸资本担任财务顾问。此前，Dr.S 赛先生已连续获得来自中科创星、北塔资本、蓝象资本等科技与教育产业资本的天使轮及 Pre-A 轮投资。
此次融资后，公司将进一步扩大课程研发投入、系统开发及增加师资储备，并快速扩大市场领先优势，持续领跑在线小班科学直播课赛道。
Dr.S 赛先生创办于 2017 年，以小班直播课形式，为 3-12 岁儿童提供在线 STEM 科学教育。成立迄今，Dr .S 赛先生已覆盖中国超两百个城市，为逾四万个家庭提供了高质量的在线科学教育，付费学员续费率近 80%，满班率超过 90%。