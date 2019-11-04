美国发布军用 AI 伦理原则

据新华社报道，美国国防创新委员会 10 月 31 日发布了一份关于人工智能伦理原则的报告，旨在为美国国防部未来如何在战斗和非战斗场景中设计、开发和应用人工智能提供建议。

这份报告名为《人工智能原则：国防部人工智能应用伦理的若干建议》，提出了 “负责、公平、可追踪、可靠、可控” 五大原则。

报告强调国防部应确保技术专家对人工智能的技术、开发过程和操作方法有足够理解；国防部应避免偏见，以防在开发和部署战斗或非战斗人工智能系统时对人造成无意伤害等。

Dr.S 赛先生完成数千万 A 轮融资

近日， Dr .S 赛先生宣布完成数千万 A 轮融资，投资方是天地酬勤、北塔资本和精中教育，多鲸资本担任财务顾问。此前，Dr.S 赛先生已连续获得来自中科创星、北塔资本、蓝象资本等科技与教育产业资本的天使轮及 Pre-A 轮投资。

此次融资后，公司将进一步扩大课程研发投入、系统开发及增加师资储备，并快速扩大市场领先优势，持续领跑在线小班科学直播课赛道。

Dr.S 赛先生创办于 2017 年，以小班直播课形式，为 3-12 岁儿童提供在线 STEM 科学教育。成立迄今，Dr .S 赛先生已覆盖中国超两百个城市，为逾四万个家庭提供了高质量的在线科学教育，付费学员续费率近 80%，满班率超过 90%。