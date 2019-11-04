制药数据服务提供商诺信创联宣布完成 1500 万美元的新一轮融资，本轮融资由火山石资本和创世伙伴资本（CCV）共同领投。本轮融资后，诺信创联将继续投资 AI 技术和产品研发，扩大服务价值，丰富应用场景，升级拓展公司与医生、患者、药企的合作面。

诺信创联成立于 2014 年，总部位于北京，是一家基于 AI 的生命科学营销解决方案公司，通过营销产品服务体系应用 NLP、大数据分析和卷积神经网络等技术和算法整合各地区医疗数据，形成以医生为中心，辐射药品、诊疗、材料、手术等方面的医疗数据知识图谱，帮助医疗企业实现效率更高的覆盖，在新药与核心医生之间实现专业信息更加高效的传递，帮助基层医生更加高效的获取和核心医生同样的专业知识；借助知识图谱等先进技术，更加高效地解决信息差的问题。

该公司目前服务于辉瑞、阿斯利康、诺华、拜耳等数十家国际药企，连接 4.5 万名医生，服务药品市场规模达到 6 亿元。

诺信创联创始人兼 CEO 阮伟表示，诺信自成立以来就以 “数据 +科技” 双引擎驱动，致力于 “通过先进的技术和产品重塑医药链条，帮助企业创造收益，帮助医生提高治疗水平，帮助患者生活更幸福”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。