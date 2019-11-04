双十一网络促销不得先涨后降

北京上海等地约谈电商平台，要求双十一网络促销不得先涨后降。来自监管部门的声音，不光是善意提醒，更是刚性要求。市场公平，明码标价是底线。靠小动作套路消费者，只会砸了双十一这块招牌。

网络广告宣传方面，要求平台企业强化互联网广告管理，全面履行对促销广告的检查核验义务，禁止发布内容不符或证明材料不全的广告，禁止发布处方药、烟草类广告，显著区分付费搜索广告与自然搜索结果。

罗永浩回应被列入老赖名单

11 月 3 日，锤子科技 CEO 罗永浩回应罗永浩被法院限制消费：不得乘坐 G 字头动车组列车一事。

罗永浩表示，虽然过去的 10 个月一直在跟时间赛跑，而且跑的其实挺好，但还是上了法院的限制消费令名单，即所谓的 “老赖” 名单，但自己的创业过程算是相当完整了。

罗永浩表示，公司在过去十个月已经还掉三亿元债务，自己也以各种方式筹款帮公司还了其中的数千万。

罗永浩称，自己还会继续努力，在未来一段时期把全部债务还完。

苹果明年 9 月连发三款 5G 版 iPhone

11 月 4 日消息，天风国际旗下分析师郭明錤给出的最新报告称，苹果已经开始为明年发布的 5G 版 iPhone 做准备，从准备数量上来看，9 月发布的新机会是三款。

由于加入 5G 基带，所以新 iPhone 将会重新设计主板（需要保证更好的散热），同时新机在外形上也有新的变化，这些都会提高 5G 版 iPhone 的成本，所以预计苹果会提高新机的售价。

在这之前，分析机构 Barclays 在报告中也指出，他们在产业链调研后得到的消息显示，低价给苹果带来销量的同时，也在侵蚀他们的利润，所以 5G iPhone 的平均售价至少会比现在高出 150 美元（约合人民币 1000 元）。

2025 年中国 5G 用户将超全球三分之一

中国移动通信集团副总经理赵大春表示，预计到 2025 年，全球将有 409 个运营商在 117 个国家和地区运营 5G 商用网络，全球 5G 总用户数将达到 16 亿。中国 5G 用户数将占全球三分之一以上。

记者从山东济南召开的第三届中国企业改革发展论坛上了解到，今年前三季度，中央企业实现净利润超过两万亿元。

11 月 1 日，中国正式进入 5G 商用时代。在第三届中国企业改革发展论坛上，5G 也成为各方讨论的热点。

编程猫获 C 轮 4 亿融资

近日，在线少儿编程平台编程猫正式对外宣布获得单轮 4 亿元人民币融资，此次 C 轮融资后，编程猫共累积融资金额 10 亿元。

本轮编程猫的投资由中俄基金领投，高瓴资本、赛富投资基金、光大控股新经济基金、粤科金融集团、南方传媒、SBI 学大教育基金、盛宇投资、侨兴基金等共同投资，现有股东清流资本、猎豹移动、展博创投、松禾资本等持续追加投资。

此次融资后，编程猫将继续锁定编程教育市场头部地位，巩固领先优势，拉大跟随者的差距，并已聘请国内顶级投行，将正式开始筹划科创板上市工作。