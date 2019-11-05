全球增长平台 HubSpot 今日宣布收购 PieSync。PieSync 是一个快速成长的集成平台即服务 (iPaaS)，可以同步当前和历史客户数据，实时获取其他应用和技术信息。

这家来自比利时的初创公司开发了一个平台，用户可以在一个后台看到实时更新的客户信息，避免在各种 SaaS 工具之间来回切换，或者开发复杂集成功能。

PieSync 的联合创始人兼首席执行官 Ewout Meyns 表示：“为帮助企业在快速成长的 SaaS 市场中发掘连接和同步信息的价值，Mattias 和我创建了 PieSync。PieSync 与 HubSpot 有着同样的愿景，联系和公司数据是每个企业的中心。我们很高兴能加入 HubSpot 团队，迫不及待地想和他们一起实现这个愿景。”

HubSpot 的联合创始人兼首席执行官 Brian Halligan 称:“在市场上所有的 iPaaS 中，PieSync 拥有最高的客户评价，这是他们技术力量的最好证明。我们很高兴他们能参与进来，进一步将 HubSpot 从一体化的套件转变为一体化的平台。”

PieSync 于 2014 年由加速器项目 Imec.istart 以及投资人 Dirk Vermunicht 成立。2016 年，该公司从 AAAF、PMV 和 Luc Burgelman 获得种子轮融资。2018 年，该公司完成 A 轮融资。该轮融资由 Fortino Capital 以及所有现有投资者领投。

此次收购金额的细节并未披露。

翻译：夏慧