11 月 5 日下午，DJI 大疆农业正式发布了全新的植保无人飞机 T20，播撒系统 2.0，以及相关服务保障、培训赋能计划。

此次发布的 T20，将每小时作业效率提升至 180 亩次。价格方面，单机售价为 29999 元。包含 2 电 1 充的基础套装价格为 39999 元，包含 4 电 1 充的全能套装价格为 45999 元。两个套装均包含关怀计划 2.0、RTK 服务等。

在农业领域的雷达技术应用上，DJI 大疆一直处于全球领先地位，该技术先进性也在此次新品有所体现。为了提升作业安全，T20 配置了行业首创的全向避障雷达，其采用点云成像，且分辨率较上一代提升一倍，除了可 360 度感知农田障碍物并自动绕障外，还可实现定高作业。此外，这款雷达运作不受环境光线及尘土影响，配合实时图像监控系统及夜间探照灯，让飞手轻松保障设备的全天候作业安全。

为了保证施药安全，T20 在精准喷洒模块同样有众多改进与优化。其采用了 8 喷头、4 水泵、4 通道流量计设计，喷洒流量可达 6 L/min。各通道流量可自动校准，且保证每路药液输出的精度。T20 标配了行业首创的主动阀门控制系统，能支持更高的动态流量范围，自动排气和更高频点喷，保证药液喷洒毫秒级启停。对喷头布置与风场进行优化后，T20 喷洒雾滴的均匀度有超过 20% 的提升，有效喷幅达到 7 米。

T20 整体结构也进行了优化，强度提升了 30%，维修难度降低 30%，保证 80% 的损坏在半小时内可完成快修。T20 标配双 IMU、双气压计、GNSS+RTK 双冗余系统，为复杂的工作环境提供稳定的监控能力。

此外，T20 的航电板、电调等核心模块的防护级别达到 IP67，让植保机在作业完后可直接水洗，方便清洁。T20 将有效载荷提升至 20L，每小时实测效率达到 180 亩。远超行业平均水平。预计在 2020 年，T20 冠军飞手的作业面积将突破 12 万亩次。

T20 搭载了新款智能电池。其采用成本更高的化学体系，具备 3.5C 充电 9C 放电能力，工作时发热量降低 50%，温升降低 10 度，可耐受充电温度高达 55-60 度。这保证了电池能落地即充，无需额外冷却。此外，这款电池安全循环次数达到 600 次，提升 50%。安全循环次数的提升，降低飞手作业中的电池损耗成本。

与新电池配套的是 4 通道 2600W 充电器，快充模式下，充电 15 分钟作业 25 亩。T20 采用模块化设计，电池、20L 作业箱均支持快速插拔，只需十几秒即可完成更换。折叠后空间占用减少 75%，收纳性非常友好，一人也能搬运。

T20 配备了新一代智能遥控器。其拥有 5.5 英寸高亮屏，续航提升一倍，性能提升 50%。这款遥控器还增加了 RTK 高精度定位模块，帮助飞手在用遥控器进行农田规划时，轻松实现厘米级精度。遥控器操作界面也迎来全新升级，整体交互更流畅，更简单，方便户外操作。

在果园植保时，使用 P4R 测绘，再导入大疆智图对作业区域进行数字建模、作物与障碍物识别，最后根据每颗果树形态生成精准航线，导入 T20，即可执行高效植保喷洒。在大田场景下，使用 P4M 对农田进行多光谱图像采集，并经过后处理生成农田处方图。T20 再将根据处方图可进行作业。

除了植保无人飞机 T20，DJI 大疆农业本次还发布了播撒系统 2.0 和关怀计划 2.0。播撒系统 2.0 拥有 20 升大容量，流量达到 15kg/min，播幅达到 7 米。这款播撒系统还支持快速换装，只需 3 分钟即可装配至 T20 上，从容应对多种作业需求。关怀计划 2.0 包含 30 万元的三者责任险，可用于赔付被植保机造成的第三者损失；包含 30 万的飞手险，可用于赔付操作人员被植保机造成的人身损失；包含 3 万元的机损险，不设免配件，针对整体损失提供全面保障。在这套关怀计划的保护下，飞手的作业安全，人身安全将可获得更好的保障。T20 套装产品中，将包含这一服务产品。

此外，据其官方数据披露，截至 2019 年 11 月，DJI 大疆农业的植保无人机累计作业面积已突破 5 亿亩次，保有量突破 40000 台大关。