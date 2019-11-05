总部位于柏林的语言学习服务公司 Babbel 今日宣布，其创始人兼现任联席 CEO Markus Witte 将辞去 CEO 一职，但仍将担任公司董事会执行主席。该公司另一位 CEO Arne Schepker 将成为 Babbel 的唯一 CEO。

除了这些领导层变动之外，该公司今日还宣布任命 Katherine Melchior Ray 为其新首席营销官。她曾担任日本资生堂（Shiseido）、凯悦酒店（Hyatt Hotels）、汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）、古驰（Gucci）和路易威登（Louis Vuitton）等奢侈消费品牌的高管。

所有这些变动都发生在 Babbel 2018 年财年收入达到 1 亿欧元之际。

在今日的官方声明发布之前，Witte 和 Schepker 在一次采访中表示，有几个原因可以解释为什么 Babbel 认为这是最好的发展方式。虽然美国的公司创始人很少会从 CEO 的位置上退下来，尤其是在公司正进入一个新的增长阶段的时候，但 Witte 认为，担任董事会主席将使他处于确保公司未来发展的最佳位置。

Witte 称：“担任 CEO 兼董事会主席有利有弊。如果说创始人和董事长是同一个人，这就是西海岸模式。有时该模式也有它的优点。但在欧洲，人们认为这不是良好治理模式。这会在董事会会议上产生利益冲突，因此有时会让事情变得更难处理。

Witte 认为，这些利益冲突降低了他担任董事长的效率，而且他认为，Babbel 现在已经到了董事长和 CEO 不能再是同一个人的地步了。因此他决定，如果他必须做出选择，他将继续担任董事会主席，因为在这个职位上，他可以确保 Babbel 忠实于自己的使命。

他也承认，随着公司的发展，他的工作量变得有点大了。“CEO 们喜欢高估自己，我也不例外。”Witte 表示。“但到了一定地步你不得不说：我不能再胜任所有这些角色了。”

几年前，Babbel 聘请了一位外部人士担任首席营销官，他证明能胜任联合 CEO 一职，在 Witte 看来，他已经做好了担任 CEO 的准备，这让他更容易做出决定。

Schepker 表示，Babbel 未来不打算改变总体战略。他说到：“我们有一个明确的战略，我们计划更快地实施这一战略，但这与领导层的变动无关。重点是我们如何通过研究我们如何更好地引导我们的客户、学习者的个人学习过程为他们创造更多的价值。大多数学习者面临的问题是，除非他们在大学里学过，否则他们永远不会有效地学习一门新语言。”

实际上，这意味着 Babbel 将着眼于为其用户扩大语言学习机会的范围，以通过他们的学习经验更好地指导他们 (以及更长的时间里)。

翻译：夏慧

Founder of language learning platform Babbel steps down as co-CEO to focus on board role