Sendy 是由 Meshack Alloys、Malaika Judd、Evanson Biwott 以及 Don Okoth 创立的一家初创公司。荷兰影响力投资公司 Goodwell Investments 本周在其网站上宣布，内罗毕按需递送平台 Sendy 已获得其 200 万美元的融资。2015 年 11 月，该公司从 Safaricom Spark Fund 获得 100 万美元融资。

这家初创公司成立于 2014 年，总部位于阿姆斯特丹，提供包裹递送和物流服务。客户可以通过使用移动应用程序与摩托车手、货车司机以及小货车司机联系，向全国各地寄包裹和文件。在过去 3 年里，Sendy 已在其平台上寄出了超过 18 万份快递，拥有 700 名司机。这家初创公司的主要收入来源是向物流合作伙伴收取的每笔配送佣金。2018 年，该公司实现了 150 万美元的收入。

该公司目前在肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚开展业务，计划在不久的将来将其业务覆盖东非整个市场。该公司将把从 Goodwell 获得的融资用于实现这一计划。

目前，物流成本占东非消费者价格的 40% 以上。这家初创公司正在解决这个问题，消除供需矛盾。Sendy 正通过将个人和企业与第三方送货司机联系起来以降低物流成本。Goodwell 东非地区高级投资经理 Joel Wanhoji 表示，这样可以节省 20% 以上的物流成本。

通过这方式，Sendy 挖掘了东非的经济增长潜力，同时也将改善低收入群体以低得多的价格获得基本产品和服务的渠道。随着本地制造商和小企业物流成本的降低，该平台显示的社会效益有产品价格的降低，更多买得起的商品，平台上司机的稳定收入来源。

除了节约成本外，Sendy 还在探索新的分销模式，如处于试点阶段的 “代理模式”。这种新模式指在包裹交付给客户之前，在一个中央收集点对包裹进行聚合，从而提高了效率和利润。

翻译：夏慧

Kenyan e-logistics platform gets funding for East Africa expansion