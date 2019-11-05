不久前，京东起诉天猫滥用市场支配地位，索赔 10 亿元，现在拼多多和唯品会也分别向法院提出申请，加入京东对天猫提起的 “二选一” 诉讼。

据澎湃新闻报道，近日拼多多、唯品会向北京高院提出申请，请求以第三人身份加入京东对天猫提起的 “二选一” 诉讼。

今年 9 月 12 日，京东向北京高院提出申请，请求通知唯品会、拼多多作为第三人参加诉讼；9 月 26 日，唯品会与拼多多又在同一日向北京高院递交申请，请求以第三人身份加入诉讼。

另一方面，京东 2018 年年报显示，腾讯持股 17.8%，是第一大股东，刘强东持股 15.4%，为第二大股东。腾讯也入股了拼多多和唯品会。

据澎湃新闻报道，11 月 5 日，国家市场监管总局在杭州召开 “规范网络经营活动行政指导座谈会”，召集 20 多家平台企业参会，点名 “二选一” 违法。

京东相关负责人表示坚决抵制 “二选一”，绝不限制商家在其他平台做促销活动。拼多多相关负责人称遭遇 “二选一” 压力。

阿里巴巴相关负责人表示：“因为规模效应，我们与优秀商家合作，给消费者提供最优的消费体验、最低的价格，同时平台向这些商家提供最好的流量资源，形成多方受益的格局。但总有一些竞争对手对这种独家合作模式进行恶意阐述，这是一种恶意炒作。”