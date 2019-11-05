尽管苏丹仍在美国的支持恐怖主义国家名单上，但这个非洲东北部国家决心通过减免债务以重振经济。

由阿卜杜拉·哈姆杜克领导的苏丹过渡政府同意世界银行、国际货币基金组织以及非洲开发银行制定的计划，以消除该国的债务。

苏丹财政部长 Ibrahim Elbadawi 周四透露，这项合作计划将包括结构改革、非金融支持以及确保苏丹不偿还贷款拖欠的战略。

过渡政府的这一努力将有可能为外国投资打开大门，尽管军方和政府领导人今年 8 月商定了有限的三年重建该国的计划。

Elbadawi 参加完世界银行和国际货币基金组织在华盛顿举行的年度会议后抵达喀土穆机场，他表示，与其他债权国的谈判将于明年 3 月开始。

他补充道，“债务减免计划将在 2020 年底前启动”，该计划不仅寻求限制苏丹累积债务的重组，还寻求使苏丹摆脱财政困境，最终使其经济走上正轨。

苏丹财政部长宣布，“苏丹之友” 会议将于今年 12 月初在喀土穆举行。他在谈到 2020 年预算资金时总结称，财政部向几个捐助国提交了 20 个融资请求项目，其中一些捐助国是 “苏丹之友”。

今年 4 月，苏丹前总统奥马尔·巴希尔 (Omar al-Bashir) 被赶下台后，沙特阿拉伯和阿联酋向苏丹提供了 30 亿美元的援助。随后，愿意在苏丹投资的国家将于 2020 年 4 月召开捐助者会议。

苏丹总债务估计为 500 亿至 600 亿美元，过渡政府正努力重新谈判这些债务的条件和重建苏丹经济。这种重建涉及限制更多欠款积累的政府，因为它是债务减免的一个主要组成部分。

翻译：夏慧

Sudan on a charge to revamp its economy through debt-relief