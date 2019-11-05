Uber 第三季度净亏损 11.62 亿美元

腾讯科技讯 据外媒报道，Uber 周一盘后发布了该公司第三季度财报。财报显示，在截至 2019 年 9 月 30 日的第三季度，Uber 营收为 38.13 亿美元，同比增长 30%；归属公司的净亏损为 11.62 亿美元，亏损幅度较去年同期的净亏损 9.86 亿美元扩大 18%。Uber 第三季度净亏损幅度同比扩大，主要是财报中计入 4.01 亿美元股权奖励支出。

第三季度归属 Uber 的净亏损为 11.62 亿美元，较去年同期的净亏损 9.86 亿美元扩大。Uber 第三季度每股摊薄亏损为 0.68 美元，相比之下去年同期每股摊薄亏损为 2.21 美元。

Facebook 公布新 Logo

在过去一年时间里，Facebook 开始对旗下几大社交工具进行整合或互联互通，通过 “抱团” 以防止外界分拆公司的呼声变成现实。据外媒最新消息，11 月 4 日，Facebook 发布了一个新的公司标志，意在强调自己是拥有 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Messenger 四大全球性社交网络的母公司。

Facebook 的新标志只有 “Facebook” 单词，但字体非常温和普通，看起来很适合信用卡。该公司发布的一个 GIF 动图以不同的颜色显示单词，代表不同的旗下社交工具品牌——蓝色代表 Facebook 平台，绿色代表 WhatsApp，粉红色代表 Instagram 等等。

中国成功发射第 49 颗北斗导航卫星

北京时间 11 月 5 日 1 时 43 分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射第 49 颗北斗导航卫星。该卫星发射成功，标志着北斗三号系统 3 颗倾斜地球同步轨道卫星全部发射完毕。

2017 年 11 月 5 日，北斗三号首发星顺利升空、成功入轨，开启北斗系统全球组网新时代。两年时间，北斗工程 7 大系统、300 多家参研参建单位、数万名科研人员圆满完成 16 次卫星发射任务，成功将 24 颗北斗三号组网卫星和 2 颗北斗二号备份卫星送入预定轨道。

年轻人社交社区 “即刻” 或收购匿名社交产品 “一罐”

据腾讯科技旗下产品猎人消息 ，11 月 4 日晚，一位阿里 PM 在社区平台 “职人社” 小程序透露：一罐已被即刻收购，有人猜测即刻公司会根据一罐 “借尸还魂”。

一罐是一款匿名社交产品，其创始人郭子威于今年 7 月末宣布解散一罐团队，一罐还有小六位数的日活，也留了维持 2 年的钱。

即刻是一款基于兴趣推荐内容的社交平台，7 月中旬，即刻宣布进行技术升级，升级期间即刻 App 暂时无法使用，截至目前，打开即刻 App 依旧无法正常使用，且用户无法通过 App Store 下载即刻。

全球电动汽车发展迅猛

据外媒报道，电动汽车在全球范围内正在迅猛发展，但电动汽车要成为主流可能还有待时日。

在去年全球销售的 510 多万辆电动汽车中，中国、欧洲和美国共售出了近 200 万辆电动汽车。国际能源署的目标是到 2030 年将全球电动汽车的份额增加到 30%。

中国汽车制造商北汽新能源和比亚迪、美国电动汽车制造商特斯拉和日本日产是全球最大的电动汽车生产商。它们总共制造了大约 56 万辆全电动汽车。