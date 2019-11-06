11 月 6 日上午，滴滴顺风车今日在滴滴出行 App 公布了最新产品方案，同时宣布将于 11 月 20 日起，陆续在哈尔滨、太原、石家庄、常州、沈阳、北京、南通 7 个城市上线试运营。

方案针对用户普遍关心的安全准入问题做了重点回复，在新的方案中，平台将引入失信人筛查机制，并探索与第三方信用产品企业合作方式，以便进一步提升用户准入门槛。方案提到，试运营期间，将在哈尔滨、北京等 7 个城市首先提供 5:00-23:00（女性 5:00-20:00）、市内中短途（50 公里以内）的顺风车平台服务。试运营期间，不收取信息服务费。

试运营城市开通节奏为：11 月 20 日为哈尔滨、太原、石家庄、常州；11 月 29 日为沈阳、北京、南通。

以下为滴滴 App 内方案全文：