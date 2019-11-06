贾跃亭被质疑隐匿转移 300 万美元资产

有媒体报道称，今年 8 月份贾跃亭购置的豪宅占地 3300 平方英尺，位于洛杉矶帕洛斯·维德斯半岛，距离其另一处沿海豪宅很近。同时，报道还称，贾跃亭现持 L-1 签证，该签证适合于中国运转良好的各类企业到美国经商。贾跃亭的私人财产并没有完全公布，申请个人破产只是为了逃避债务。

11 月 5 日，FF 方面首度发声反诘。FF 相关人士表示，关于贾跃亭在今年 8 月份购买价值超 300 万美元豪宅的说法纯属谣言，而沿海豪宅早在 2017 年底，因为 FF 的紧急资金需求等原因就已经处置了。

Facebook 再曝隐私漏洞

11 月 6 日，Facebook 发布消息称，100 位软件开发者可能已经通过不当手段访问用户数据，数据包括用户姓名、个人相片，受影响的用户来自 Facebook 网站的特殊团体。Facebook 声称在过去 60 天里至少有 11 位开发者合作伙伴访问此类数据。

Facebook 在博文中指出：“虽然没有发现数据被滥用的痕迹，我们还是要求开发者合作伙伴删除他们可能已经获取的数据，接下来我们会进行审计，确保信息被删除。”Facebook 没有透露有多少用户受影响。

小米透露进入日本市场计划

11 月 6 日，据日媒报道称，全球第四大智能手机厂商中国的小米预计将在 2020 年进入日本市场，将投放多款智能手机，并推出可与智能手机联动的腕表型穿戴式终端等。在日本市场上，全球排名第三的美国苹果公司占有约 50% 的份额。小米通过在日本扩大销售兼顾高性能与低价格的产品，希望能超越苹果。

小米负责海外业务的高级副总裁王翔 11 月 4 日透露了进入日本市场的计划。近期将在日本设立子公司，为进入日本市场做准备。最初预计通过网络等自主销售。日本市场很多情况下是通过通信运营商销售智能手机，因此王翔表示还希望与通信运营商合作，但没有公布具体的企业名称，同时，时间尚未确定，预计会在 2020 年左右。

特斯拉与宁德时代达成初步电池供应协议

11 月 6 日，据外媒报道，知情人士透露，特斯拉公司已经与宁德时代达成一项初步协议，后者最早从明年开始就将成为中国制造的特斯拉电动汽车的电池供应商。两家公司正在就扩大全球合作关系进行谈判。

知情人士说，经过几个月的谈判，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）于 8 月底前往上海，并与宁德时代董事长曾毓群会晤了约 40 分钟，两家公司随后达成了一项不具约束力的交易。知情人士说，尽管最终协议有望在 2020 年中期签署，但并不能保证会达成。这些电池将用于上海附近的特斯拉工厂生产的 Model 3 汽车，该工厂将于今年开始运营。

Uber 无人车在致死事故前已卷入 37 起车祸

11 月 6 日，美国国家运输安全委员会（NTSB）称，在 2018 年 3 月的自动驾驶汽车致命事故发生之前的 18 个月里，网约车巨头 Uber 的自动驾驶测试汽车总共卷入了 37 起车祸。

该委员会称，在 2016 年 9 月至 2018 年 3 月之间，Uber 的测试车在自动驾驶模式下发生了 37 起撞车事故，其中 33 起涉及另一辆汽车撞击测试车。在其中一次事故中，测试车撞上了一道弯曲的自行车道栏杆，后者部分占据了测试车的行驶车道。而在另一起事故中，测试员接管了车辆以规避一辆快速接近的汽车，其结果是，测试车避开了这辆进入其行驶车道的汽车，但撞上了一辆停着的汽车。美国国家运输安全委员会将于 11 月 19 日举行一次听证会，试图查明事故原因。