小米发布首款智能手表

三言财经 11 月 5 日消息，小米今日发布了首款智能手表，外观方面，铝合金磨砂表框，喷砂工艺，采用四曲面玻璃镜面、陶瓷后盖设计。

配置方面，首发搭载高通骁龙可穿戴设备旗舰处理器 3100 4G 版，结合深度优化、开放的手表生态操作系统 MIUI For Watch。

小米手表能独立接打电话、听歌、叫车、下载 App，并且支持全功能小爱同学。

售价方面，小米手表标准版 1299 元，今天 17 点即可全渠道参与预售；小米手表尊享版 1999 元，预计 12 月上市。

iPhoneSE 2 明年出货量至少达 2000 万部

36 氪获悉，天风国际分析师郭明錤发布报告称，苹果将在 2020 年初发布 iPhone SE2，其明年出货量至少可以达到 2000 万部，乐观的话甚至可以达到 3000 万部；iPhone SE2 虽然售价更便宜（399 美元起，约合人民币 2800 元），但苹果在主板选择上并没有缩水，其会保持跟 iPhone 11 基本相同的主板设计，而鹏鼎控股、臻鼎等都会是其主板（SLP）的主要供应商。

电子烟线下线上监管双升级

近日，国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局再一次发布通告，敦促相关企业或个人关闭网络上的电子烟销售渠道、下架网络上的电子烟产品、撤回网络上的电子烟广告。

而这一禁令的背后，是近年来青少年人群的电子烟使用率不断上升。广告的心理暗示、便捷的购买渠道，更助推了越来越多的年轻人加入 “电子烟民” 的行列。

百度第四款短视频产品即将上线

据 36 氪了解，番乐 App 由百度移动生态事业群的曹晓东负责，他同时为好看视频总经理。该产品主要面向 18 岁-24 岁年轻人，主打竖版连续剧集短视频内容，剧集时长为 30 秒-5 分钟，通过 3 集-5 集连载型微剧的形式将好的故事通过视频的形式讲给用户听，形成竖版视频型小说分享社区。

一位知情人士告诉 36 氪，番乐应用目前已经提交至苹果 App Store 进行审核，顺利的话将很快上线。36 氪就此求证百度方面，对方回复 “不予置评”。

金山办公确定发行价为 45.86 元/股

11 月 5 日晚间，科创板拟上市公司金山办公披露发行公告，确定本次发行价格为 45.86 元/股，按 2018 年度扣非后净利润计算，对应发行后总股本，市盈率为 78.37 倍。金山办公将于 11 月 7 日进行网上和网下申购。

公告显示，对金山办公本次网下发行，提交了有效报价的投资者数量为 275 家，管理的配售对象个数为 3825 个，对应的有效拟申购数量总和为 534340 万股，为回拨前网下初始发行规模的 94.47 倍。相比于前期已上市的科创板公司，该有效申购倍数处于较低水平。