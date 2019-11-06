11 月 6 日，从中国执行信息公开网获悉，王思聪被列入被执行人名单，执行法院为北京市第二中级人民法院。从执行信息来看，执行标的为 151437840(元)，也就意味着被执行人须支付本金、利息及迟延履行金等共约 1.51 亿元给申请执行人。

据了解，被执行人是指在法定的上诉期满后，或终审判决作出后，拒不履行法院判决或仲裁裁决的当事人。在法院对于民事诉讼判决原告胜诉后，被告在赔偿问题上的法定时间内未完成判决书上所规定的赔偿金额而被法院强制执行赔偿，则称该被告为本次强制执行的被执行人。

在此之前，有报道称王思聪旗下的普思资本股权在近期遭到冻结。天眼查数据显示，由王思聪担任董事长并持股 100% 的北京普思投资有限公司 (简称 “普思资本”) 股权遭到上海市宝山区人民法院冻结，具体冻结数额不祥，冻结日期自 2019 年 10 月 15 日起至 2022 年 10 月 14 日。另外在 10 月 18 日，由王思聪实际控制的北京香蕉计划体育文化有限公司股权也遭到上海市宝山区人民法院冻结，具体冻结数额不祥，冻结日期自 2019 年 10 月 18 日起至 2022 年 10 月 17 日。据公开信息计算，截至发稿，王思聪名下冻结股权价值合计已经超过 8445 万元。