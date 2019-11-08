2019 年 11 月 6 日，星期三，移动和物联网解决方案提供商 Workz Group 和津巴布韦 Econet 宣布了一项协议，将通过嵌入式 SIM 设备（如 iPhone XS/XR/11 以及微软 Surface Pro X）为津巴布韦用户提供网络连接。

现在现在可以在没有 SIM 卡的情况下连接到 Econet 的网络。此前，使用 Workz 技术的网络测试已成功完成，预计将在未来几个月推出市场。

随着苹果和三星等公司推出几款新的消费者 eSIM 设备，其他制造商也计划效仿其行，预计将会有大量用户使用 eSIM 产品。据市场估计，到 2023 年，eSIM 市场将从 2018 年的近 3 亿美元增长到 10 亿多美元。Workz 和 Econet 之间的合作有望使津巴布韦成为非洲第二个采用新一代 SIM 技术的国家。

过去 12 个月，Workz 在北美、欧洲、非洲以及中东地区启动了类似的项目。Workz 是中东和非洲首家获得 GSMA 认证的完整 eSIM 提供商，也是全球仅有的 6 家获得此认证的公司之一。

在谈到合作关系时，MEA for Workz Group 总经理 Tor Malmros 说到：“我们很荣幸能与我们的长期合作伙伴 Econet 进行另一个高度创新的项目。我们希望 eSIM 技术将对人们的生活产生重大的积极影响，我们也希望 Econet 津巴布韦的用户能够很快开始享受这种增强的体验。”

“这是另一项具有开创性的举措，旨在提升 Econet 客户体验。对于这个项目，由于与强大的本地伙伴 Workz 建立合作关系，我们受益其中。在他们不可思议的技术团队的支持下，我们得以在高效的时间内完成全面的开发与测试。我们期待着尽快将这项新技术带给津巴布韦和 Econet 的用户。Econet 津巴布韦项目负责人 Rufaro Nelson 总结道。

翻译：夏慧