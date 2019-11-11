中国工业和信息化部印发 《携号转网服务管理规定》，管理规定定义了 “携号转网”就是在不变更电话号码的前提下更换运营商的移动网络服务，用户办理携号转网需要结清与携出方电信费用，与携出方无在网约定期限限制的协议或以解除在网期限限制，并入网已满 120 个自然日。

管理规定要求，电信业务经营者在提供携号转网服务过程中，不得有下列行为：

（一）无正当理由拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网服务；

（二）用户提出携号转网申请后，干扰用户自由选择；

（三）擅自扩大在网期限协议范围，将无在网期限限制的协议有效期和营销活动期默认为在网约定期限，限制用户携号转网；

（四）采取拦截、限制等技术手段影响携号转网用户的通信服务质量；

（五）在携号转网服务以及相关资费方案的宣传中进行比较宣传，提及其他电信业务经营者名称（包括简称、标识）和资费方案名称等；编造、传播携号转网虚假信息或者误导性信息，隐瞒或淡化限制条件、夸大优惠事项或携号转网影响、欺骗误导用户，诋毁其他电信业务经营者；

（六）为携号转网用户设置专项资费方案和营销方案;

（七）利用恶意代客办理携号转网、恶意代客申诉等各种方式，妨碍、破坏其他电信业务经营者携号转网服务正常运行；

（八）用户退网后继续占用该携入号码。