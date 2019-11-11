投资界风云变幻，在一次次市场冷热交替、一场场新技术爆发战中，新兴投资力量在不断崛起的同时，也有部分投资人选择渐渐退出 “一线”。而启明创投创始主管合伙人邝子平，则是一个难得的持续投身创投事业近二十年的 “老兵”。

创办启明创投前，邝子平曾是英特尔投资部中国区总监，主导英特尔在中国大陆的战略投资业务。加入英特尔前，他曾在思科中国任职 5 年，担任过多个高级管理职位。在启明创投，邝子平主要关注信息科技、人工智能、自动化设备等方面的投资，他投资过的公司包括蓝汛科技、触宝、七牛信息技术、云知声、旷视科技、优必选和石头科技等。

一直在见证中国风投市场的成长，邝子平不仅积累了大量成功的投资案例，也养成了非常犀利、敏锐、前沿的洞察力。在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站的主论坛上，邝子平分享了他对于资本市场与新技术发展的看法。

首先，在谈到最近的资本大环境时，邝子平表明了对 “资本现在是过冬了吗？” 的看法。“最近确实比较冷，但是现在季节的更替很频密，可能一个月就一个季度。” 他表示，最近几年，资本大环境从过热到降温，再到冰点，然后是解冻，再到过热，一直都是这么走的。“目前是在降温的阶段。” 他认为，今年是在周期里比较冷的一年，但是这个周期会很快。

而透过所谓的 “资本市场过冬” 现象看本质，邝子平也分析了市场的发展现状。在微观领域，过去几年大量的基金进入到创投行业之后，很多新兴企业已经拿到不少钱，需要去消化。“一些商业模式是成功的，是有道理的，一些是不成功、没有道理的。” 他表示，无论是对于创新企业还是资本来说，都需要思考和选择。“还有一个很重要的是，科技和科技应用的发展，这两个周期是有错峰的。现在处于科技发展正陆续渗透到过去比较成熟的应用行业中的阶段，但是还没有看到它真正出来。” 他解释道，技术真正的市场效益还需要更多时间来凸显。

邝子平也指出了目前市场上的机会。一方面是新技术的应用，如 5G 和区块链。首先，他认为，5G 目前还没有很多具体的技术产品，更多的是 5G 的基础建设辅助零部件、5G 基站技术等等。这些在大科技企业中已经做得比较完整。不过，5G 及其有可能带来的新应用和场景，“我们当时也投了一个 VR 企业，但是在当时的场景里，一个渲染得很好的 VR 应用，要不就是（运行在）比较大的台式机、很大的头盔内，要不就是效果不是太好的头显。那在 5G 环境下，这一点会不会有变化？也许会有新的变化。” 他相信，5G 在应用方面，会带来蛮多的新应用场景。

此外，他透露，从去年开始，自己花了很多时间了解区块链。“区块链技术会从根本上颠覆很多行业。” 邝子平谈到了自己对它的理解：“区块链技术，全世界都是通用的，但是区块链技术的落地在中国会有很强的中国特色。比如说区块链在全球发展起来的时候，很重要的诉求是它的去中心化。去中心化的诉求在中国未必是很强烈的诉求，但是通过区块链技术，能够做到加密、不可篡改、让数字资产流通更加便利化等等，这些在中国前途无量。”

除了技术，邝子平还特别强调在行业层面，自己很看好企业服务。“在过去很长时间里面，这个领域没有在中国市场上受到很大的关注，但其在过去的 24 个月内迅猛发展。” 他认为这种变化主要的驱动力是用户。“市场、用户有没有对企业软件必不可少的需求？我觉得是有的。企业在某些领域里已经越来越重视，比如说信息安全。” 他表示。

不过他也指出了中国企业服务市场发展的现状和问题的成因，比如目前 “为什么出不了像 Salesforce 这样的公司”。他认为这个问题主要有几个因素：如国内企业的诉求还不是特别高，能够付得起这个钱的企业，其中很多的成长性还是来自于对新领域的扩充。“我以前是做 A 行业的，现在有能力了，就扩充到 B 行业和 C 行业，而不是说努力在 A 行业提高效率，把原有的行业做深和做精，所以对软件精细化的管理不是这么高。” 邝子平表示。

此外，他也总结了启明在投资时的风格。“我们要求投资经理或者合伙人，对所投资的行业应该是很了解的，他和企业家能够对得上话。从这个（角度）出发就不会有那种高高在上的感觉。” 他表示，希望在大趋势和大行业真正起来之前，比较早去做布局，认真学习理解这些行业。“在我们有比较好的认知之后，在这些行业里找到最有可能成为行业内第一的企业。我们一般不会去赌赛道。” 他说。

最后回归到 20 年投资老兵身份的话题上，邝子平也把自己和新一代的投资人做了有趣的对比。他认为，新一代的投资人跟 20 年前的邝子平比的话是差不多的。“但是今天的中国年轻投资人和我们 20 年前最大的不一样是，（前者的）眼界更高。那个时候投出 10 亿美元都觉得是神一样。而现在投过的项目都是独角兽，大家对未来所投企业的天花板都设得特别的高。这点是很好的，对未来更有信心，看的视野更广。” 他如是说。