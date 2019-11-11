2019 年，一档关于原创音乐的综艺——《乐队的夏天》在炎炎夏日带来了一场关于回忆和理想的 “暴雨”，这档节目让我们对原创音乐肃然起敬的同时，也激起了市场对于优质音乐内容的保护欲，各大音乐厂商纷纷发布音乐内容保护和扶持计划。其中，QQ 音乐就于近日正式推出了开放平台，为入驻的音乐人提供作品管理、作品推广、粉丝互动、数据追踪、创作变现等服务，开始助力国内优质音乐内容的变现之路。

11 月 11 日，在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主论坛上，我们有幸邀请到 QQ 音乐总经理胡琛，和我们探讨 “现在是否已经到了中国音乐市场的春天及技术带给音乐的改变” 等话题。

作为一名音乐深度爱好者，胡琛经历了音乐市场内容附载形式的迭代——从电台 CD 到如今从云端串流音乐，再到从各种泛娱乐场景，如电视剧和电影中获取内容。他认为这一切的改变得益于移动互联网的发展，相比于之前被动接受音乐，大家现在更趋向于主动搜寻各自喜爱的音乐，甚至更愿意参与、创作音乐，和自己的偶像有进一步的互动。

除了音乐形式的改变，互联网和技术的成熟也为音乐人输出音乐作品提供了很大的帮助，同时也为平台方扶持优质内容提供了新思路。胡琛表示，早些时候，音乐人做音乐会受制于音乐基础或乐器演奏基础。而近些年，人工智能和音乐制作软件的出现，让一些演奏条件受限的音乐人可以制作完整的作品，大量的原创音乐作品开始流入市场，这逐渐让原创音乐市场变得丰富活跃起来，生产供求关系也逐渐明朗起来。作为平台，QQ 音乐很早便推出了听歌智能识曲功能，可实现模糊识别和排除干扰识别。另外，他们还利用 AI 和算法判断听众的音乐喜好，将合适的歌曲推荐给可能会喜欢的人，实现了音乐的精准投放。

如果说人工智能与算法给音乐用户和平台带来了便利，那么前不久正式商用的 5G 可能会给音乐附载形式带来无限的想象。早在五、六年前，可穿戴设备、VR、AR 已被不断提起，但这些技术却受限于带宽和延时没有得到较大程度的提升与改善。5G 将会突破这些限制，让广大用户可以得到更好的娱乐沉浸体验感及参与感。胡琛介绍道，更多年轻人未来可能不满足于听歌，他们将追求如何跟偶像有更多互动的机会。创作上，可以利用 5G 技术在不同国家同时录制一首歌，无延时、无缝衔接完成一首歌曲的制作，这在娱乐行业的想象空间是巨大的。

随着技术的发展和互联网强大的传播能力，音乐内容的制作方式越来越便捷、音乐传播的渠道越来越丰富，年轻、多元的独立音乐人和创作达人如潮水般涌现，但他们大多分散在各个平台及社区，仅凭个人之力随机地生长，在创作、推广、变现方面缺乏系统有效的帮助和扶持。 针对这样的现状，胡琛介绍，QQ 音乐在上周推出了银河计划，面向全网召集潜力 “新声” 入驻。“我们不是最早推出扶持音乐人计划的，但却是思路最清晰的。” 胡琛说。据介绍，银河计划不会对你是否是音乐爱好者或音乐制作人这一点做出限制，只要喜欢音乐，有创作动力，你就可以加入。QQ 音乐会为加入的音乐人提供版权保护、流量回报、结算、流动推广以及大数据支持、定向推送，优秀的音乐人可以进一步加入开放平台造星计划。

国内的音乐 app 几家独大，但我们也不乏看到有一些小众的音乐平台跃跃欲试，那么巨头们如何看待未来音乐市场的机会？在胡琛看来，“源头是来自于用户需求，需求不断变化，这个行业就不会停止，机会一定是越来越多的。对于老产品来说挑战是 ‘能不能跟上快速的变化’，对于新产品来说是’ 能不能快速抓住出现的机会 ‘”。针对中国音乐市场是否达到了春天的问题，胡琛也阐述了自己的观点：“首先，非常感恩现在的环境，无论是对正版的认可保护，还是对音乐人的认可，大家在理念上越趋一致。早些年，很多唱片公司因卖不出唱片而倒闭，现在，大家的正版付费意识逐渐崛起，这是一个非常好的客观环境。”