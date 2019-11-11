据交通运输部官方微信公众号发布的消息，交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、应急管理部、市场监督管理总局以 “交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室” 名义，联合约谈滴滴出行、首汽约车、神州优车、曹操出行、美团出行、高德、嘀嗒出行、哈啰出行等 8 家网约车顺风车平台公司。

约谈指出，各主要网约车、顺风车平台对照 2018 年联合安全检查反馈的问题清单和整改清单，细化整改措施，落实整改举措，已取得了阶段性成效，但仍需持续推进。各平台公司应继续强化企业安全生产主体责任落实，结合发展新形势，把安全整改的成效制度化、标准化，进一步完善企业制度和安全生产的长效机制。

各网约车平台公司要主动配合地方管理部门，按照有关规定组织符合条件的司机和车辆尽快办理网约车许可，严格落实背景核查有关要求，清退不符合条件的人员、车辆，严禁给无经营资质的车辆和驾驶员派单，依法依规开展经营，确保乘客安全和合法权益。

滴滴出行不久前宣布将从 11 月 20 日起陆续在哈尔滨、太原、石家庄、常州、沈阳、北京、南通 7 个城市上线顺风车试运营，在 5:00-23:00 时间段内提供顺风车服务（女性用户为 5:00-20:00），引发性别歧视争议后，滴滴将时间统一调整为 5:00-20:00。