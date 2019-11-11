微软仍未解决 Bing 搜索引擎的儿童色情问题

微软旗下搜索引擎必应（Bing）今年一月被曝存在儿童色情内容，微软当时表示正在努力解决这个问题。

然而据纽约时报报道，这件事已经过去快一年的时间，微软依然没能解决必应搜索存在儿童色情内容的问题。一位前微软高管透露称，目前微软使用的工具无法达到检测这些图片的要求。

微软十年前创建了名为 “PhotoDNA” 的软件，号称 “可以利用计算机识别照片，甚至修改照片，并将它们与已知的非法图像数据库进行比对”。但必应的搜索结果无法和 PhotoDNA 进行匹配。

美国法律规定浏览儿童色情内容是非法的，PhotoDNA 应该阻止这些图片出现在搜索结果中，而且会指出这些图片的来源，并将这些网址发送到 PhotoDNA 服务，与已知的非法图像进行比对。

Android 10 允许卸载应用时不删除用户数据

据 XDA Developers 报道，Android 10 推出一个新功能，它将允许用户卸载应用程序时保留里面的数据在本地。

Android 用户以前想要卸载应用程序，就必须连同数据一起清除，除非你使用了某些同步服务，譬如与 Google Play Games 同步的游戏。

在新推出的 Android 10 中，开发者可以选择将应用的用户数据保存在本地存储，用户卸载应用时会提醒用户是否保留数据，在重新安装时可以直接恢复这些数据。

不过目前只有少数几个应用支持这一特性，譬如 WhatsApp、ASR Voice Recorder 等。另外，目前用户直接通过 Play Store 卸载应用并不会看到上述提醒。

Instagram 隐藏点赞数量功能将向美国用户开放

Facebook 旗下的图片社交平台 Instagram 不久前在加拿大、爱尔兰、日本、巴西、澳洲等地测试了隐藏点赞数的功能。据 Wired 报道，现在这项功能将开始在美国推出。

这项功能可以在信息流和个人资料页面的公开帖子中隐藏点赞数，而内容的发布者依然可以看到点赞的数量。Instagram CEO Adam Mosseri 已透露将很快向美国地区的 Instagram 用户推送这项功能。

腾讯将完成故宫 10 万件文物的高清影像采集、精修

据新浪科技报道，第四届腾云峰会上，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武演讲中表示，腾讯新文创战略未来一个小目标是完成 10 万件文物的高清影像采集、精修，并共同推动数字化采集行业标准的建立，助力数字故宫的建设。

故宫博物院今年 9 月与腾讯签署了深化战略合作协议，未来三年双方将聚焦科技应用与学术创新，通过 “数字化 + 云化 + AI 化”，在文物数字化采集与文化研究等领域开展 “数字故宫” 建设。

伍迪·艾伦与亚马逊达成和解协议

据 Engadget 报道，曾闹得沸沸扬扬的伍迪·艾伦（Woody Allen）向亚马逊影业提出高达 6800 万美元的赔偿诉讼一案，双方达成和解协议，协议内容暂未公开，但据知情人士透露，双方都不是赢家。

今年 2 月，伍迪·艾伦因亚马逊取消四部电影的协议，且不再发行《纽约的一个雨天》，要求赔偿 6800 万美元。