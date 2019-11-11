年底将近，又是一年双十一，各大游戏厂商也扎堆拿出自己的都拿出了压箱之作：FPS 大作《使命召唤 16》、小岛秀夫的新作《死亡搁浅》、R 星的经典 ACT《荒野大镖客 2》等等。

面对配置要求越来越高的游戏，设备的升级换代势在必行。工欲善其事必先利其器，想要赏心悦目酣畅淋漓的玩游戏，就要有一台足够承载这一切电脑。比如，我们现在拿到的这个专为发烧玩家打造的游戏本：惠普暗影精灵 5。

暗影精灵系列是惠普从 2015 年开始，专门为游戏玩家打造的专业游戏本。在迅速的迭代中，2019 年迎来了暗影家族的第五代产品，暗影精灵 5。

外观方面，依旧继承了经典的黑红配色，充满电竞风。A 面上有拉丝和碳纤维两种纹理，呈 “X” 造型分布的，中间是醒目的红色 Voodoo logo 和四条红色线段；26 键无冲键盘，带有双区可调红色背光，右侧还有数字按键。

屏幕方面，暗影精灵 5 顺应了流行的超窄边框设计，屏幕左右两侧边框收窄至 4.99mm，使得屏占比高达 80%，开机后屏幕所带来的视觉冲击力更强，玩游戏，当然要身临其境才过瘾。

接口方面的选择也很丰富，包括三个 USB 3.1 Gen1，一个标准 SD 卡槽、一个 HDMI 接口、一个 Mini DP 接口、一个雷电 3 接口、一个耳麦接口、一个麦克风接口，驾驭不同的外接设备基本没什么压力。

散热是检验游戏本的基本门槛，暗影精灵 5 采用了 4 个热管设计，主热管采用 8mm 大直径，左右两侧各装有一个强力风扇，并配合了三相马达和液态轴承。同时，底部大范围进气口配合机身后部的出风口，能够使整机散热高效快速。

从基本设计来看，这款机器继承了此前惠普在前几代产品上的成功经验和能力。另外值得一提的是，暗影精灵 5 拥有丰富的配置选择，处理器从 i5-9300H— i7-9750H，内存从 8G—16G，显卡从 GTX1050 —RTX2070 Max-Q，屏幕选择方面还有 60Hz、144Hz，最高 240Hz 可供选择。

废话不多说，我们在跑分软件上实测一下。我们上手上的这款机器的基本配置如下——CPU ：i7-9750H 2.60G Hz；显卡：GTX1660Ti ；内存：8G ；硬盘：512G；屏幕：1920X1020； 刷新率：144Hz；操作系统：Win10.0 1903；BIOS：AMI F.12；显卡驱动：440.97

整体方面，鲁大师实测结果显示，暗影精灵 5 综合性能得分为 335708 分，硬盘方面，读写分别得到了 2062 分和 1969 分。显卡性能方面 3Dark11 的测试结果 14873 分，不论综合性能还是单项表现均在优异水准。

接着我们用游戏实测一下：以《古墓丽影：暗影》为例，我们把画质调到 1080P 极致效果，fps 帧数稳定在在 68—73 左右。另外在《PUGB》吃鸡游戏中，我们同样将画质调到最高，fps 帧数稳定在在 69—79 的区间。结果证明，支持市面上的主流游戏大作，暗影精灵 5 有着优异、稳定的表现。

同时这一代的暗影精灵也继承了之前的特色，拥有酷冷、均衡和狂暴三种性能模式模式，以匹配不同的使用场景。

而且这一代设备还推出了一些外设，配合来提高游戏体验。比如我们现在使用的这款暗影精灵电竞无线鼠标，最走心的还是在鼠标两侧的可拆卸配件，能自由调节，满足不同人的使用习惯。同时再佐以可充电式的鼠标垫配合食用，最大的优点应该就是不用再担心无线鼠标的续航，也免去了更换电池或单独充电的麻烦。

那么在性能各方面有了一定的了解之后，回到最根本的问题——价格。就算性能吹上了天，如果价格也跟着上了天，那大家还都是望而却步的。

所以我们在主流电商平台上进行了调查，暗影精灵 5 本身有十几个选项，也就是说有近十几个不同配置的机型可以选择，可以说是覆盖了几乎各种玩家、各价格区间的购买曲线（具体详情可以查看惠普京东官方旗舰店）。同时各类配置都能满足游戏需求，可以说是地道的游戏本了。而且在双十一期间还会上线 GTX1650 的 16G 大内存版本，配置选择还在持续优化。

那么根据玩家的不同游戏爱好，可以选择适合的机型，如喜欢单机游戏中高画质的玩家，可以瞄准高显卡配置，如 GTX1660Ti 的版本就可以完美运行即将上市的《荒野大镖客 2》了；而钟爱网游的玩家们会有更多的选择，i5 的处理器配合任何一款显卡都可以完成使命。

同时双十一即将到来，各大电商都有双十一降价优惠策略，有兴趣的同学已经可以开始关注起来了，所以别犹豫，赶紧行动起来。

总的来说，暗影精灵 5 玩游戏是没有问题，各种配置选择也很多，性能也很优秀，也有一些小缺点，但并不影响整体的游戏体验。所以大家最近想入一台游戏本，那么赶在双十一期间的暗影精灵还是值得入手的。