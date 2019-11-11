2019 年天猫双 11 全球狂欢节今天凌晨 0 点正式开始。交易数据显示，在开场的 1 分 36 秒，交易额就已经超 100 亿元。去年天猫双 11，交易额超 100 亿元用时 2 分 5 秒。12 分 49 秒，超 500 亿。17 分 06 秒，超 571 亿，超越 2014 年双 11 全天成交额。

天猫双 11 成交总额在 0 点开始前 96 秒就已经突破 100 亿元，订单创建峰值创下新的纪录，达到 54.4 万笔 / 秒，是 2009 年第一届双 11 的 1360 倍。阿里巴巴表示，其核心交易系统已 100% 跑在阿里云公共云上，中国唯一自研的云操作系统 “飞天”，成功扛住全球最大规模的流量洪峰。

另外根据京东公布的数据，11.11 全球好物节自 11 月 1 日零时至 11 日零时，京东平台十天累计下单金额突破 1313 亿元。10 月 31 日 “京喜” 接入微信一级入口，11.11 期间，京东全站新用户中，来自京喜的超过四成。

京东数科集团旗下京东金融数据显示，11 月 11 日第一个小时，交易额同比达到 320%，京东支付峰值同比达到 327%，白条交易额实现 10 秒破亿。

苏宁易购总裁侯恩龙通过微头条表示，”1 分钟，苏宁家电 3C 破 10 亿，苹果、小米、华为、海尔、美的、格力六大品牌破亿，苏宁国际破亿。“

据苏宁透露，昨夜苏宁、湖南卫视双十一狮晚数据显示，狮晚播出 4 小时内，苏宁 Super 会员增长破 100 万，全站流量同比上升 267%，新用户在苏宁易购 App 上的平均停留时间同比提升 4 分 28 秒，苏宁易购主站的加购产品数量同比上升 139%。

题图：天猫/微博