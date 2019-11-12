过去 20 年是互联网在国内发展的黄金时期，互联网不仅改善了人们的生活方式，也给传统制造业带来了巨变。以汽车为例，“智能化”、“网联化” 已经成为整个行业的发展新趋势，如今越来越多的汽车搭载了智能网联系统，人们的用车和出行也因此变得更加便捷。

创立于 1995 年的比亚迪是一家中国汽车品牌。在乘用车市场，比亚迪涉及燃油车和新能源车两大领域。自 2008 年推出全球首款量产的插电式混合动力车型以来，比亚迪陆续推出 e6、秦、唐、宋等多款新能源车型。

在新能源汽车已经成为汽车行业关键词的趋势下，比亚迪产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站谈了他对新能源汽车以及智能网联汽车的看法。

智能网联是新能源汽车的下半场

过去你想开车去一个陌生的地方，可能你需要经过很多繁琐的步骤才能在车机导航上设置成功，如今在搭载智能网联系统的车上，你只需要 “说出目的地” 就可以完成导航规划；过去你想在车上听自己喜爱的歌曲需要提前用 U 盘下载好，如今车机的在线音乐就能随时随地满足你。

杨冬生谈到，中国汽车的最大优势在于中国是全球互联网最后发达的地区。中国人买车追求的是个性化以及速度的动力性。未来，车主的需求是买一辆拥有自己个性的智能互联网汽车，这也是比亚迪未来要做的智能网联汽车。

谈到中国不擅长的地方，杨冬生认为，目前中国的智能网联汽车占比依然很少。在每年 2500 多万辆增量的前提下，智能网联汽车占到 100 万，智能汽车的所有车厂对于智能汽车的定义还不够清晰化。

智能网联汽车的未来趋势

杨冬生认为，传统汽车在向智能网联汽车演变的过程中朝着更加安全、便利、智能、智慧四个方向发展。汽车屏已经成为继电视、电脑、手机之后的第四块屏。同时，智能互联的未来将会是开放、生态以及个性化需求满足的三个特点。

开放：开放是一个趋势，开放将让车主来自定义汽车，也让生态进入更加便捷。比如让整车数据接口开放，自动驾驶的平台开放，从而增加更多生态应用的可能。

生态： 汽车生态是一个趋势，实现 “人-车-生活-社会” 的全面链接。

智能网联将不断满足车主个性化需求：未来的车主将从对车辆外观和动力性的追求，转变成对智能网联的个性化追求。各大车企品牌将会配备庞大的智能网联团队在做个性化差异化的创新研究。

当手机数据云化时，汽车的数据与控制也在云化。杨冬生表示：“我们应该有强大的云服务和强大的数据来支撑汽车的云服务功能。比亚迪的云服务体现在，它是一个手机终端，比亚迪的产品可以让用户的手机除了不能开车之外，可完成车上的其他所有功能。”