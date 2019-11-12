华为及其手机产品无疑已经成为科技界的最受关注的话题之一。在国内外智能手机行业竞争，以及来自美国方面的重重压力下，华为公司及其手机业务都面临着巨大挑战。

前不久 5G 在中国已经正式商用，华为手机在这一领域早已开始布局，包括推出 5G 版手机和即将引领下一代智能手机浪潮的折叠屏手机 Mate X。

华为手机产品部总裁何刚，在今天的 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主论坛上，谈了谈有关 “5G 时代华为手机如何持续创新” 的话题。何刚在华为工作了 21 年之久，前 13 年他一直负责华为的无线业务。他于 2012 年 1 月转行开始负责华为手机业务。

“只赢取噱头的创新是没有任何价值的”

本月早些时候，小米推出了搭载 1 亿像素镜头的 CC9 Pro，似乎想要借此拉开一场像素大战。对于镜头像素这个话题，何刚首先表态：“我们一直认为，拍照这件事，视觉处理方面，消费者希望能够记录下看到的优美景色和人与人的连接，希望达到更好的色彩，达到很好的分辨率，以及有更丰富的内容。”

他认为，拍到更好的内容和更丰富的色彩是更有价值的。华为一直走的是大像素方向，“我们希望每一个点大一些，意味着可以记录的信息点更丰富。” 何刚说。“我们希望用更大的像素记录更多的信息。”

何刚同时谈到了手机屏幕分辨率的问题。人眼是有极限的，当屏幕分辨率达到一定数值后，视觉上便不再分辨得出高下，而将分辨率做得太大，在他看来，只是 “单纯增加了手机的功耗，但是消费者感知不到价值”。

“华为的创新，始终是围绕着消费者价值的创新，如果不能围绕消费者价值的创新，所有的创新是没有意义的。只赢取噱头的创新是没有任何价值的。” 何刚表示。

折叠屏方案在现阶段会持续往前走

何刚今天也将华为的可折叠手机 Mate X 带到了现场，并展示了一番。折叠屏手机是未来很重要的方向吗？何刚认为，这个问题又回到了上面说到的消费者价值。他表示华为思考的正是这种价值。从自身体验角度来说，我们都希望手机带在身上的时候越小越好，但当使用的时候，则是希望它（的屏幕）越大越好。

何刚认为，华为把类似 pad 的屏幕，通过折叠的方式放到了口袋里，这就是消费者价值。“这是一个很好的解决方案。” 他说。“我们认为折叠屏方案在现阶段是会持续往前走的。”

当被问到平板电脑未来是否会被迭代下去的问题时，何刚回答道，这也取决于平板是不是有更强的运算能力和更好的处理能力。“如果能够做到足够强就不会被取代，特别是在特定的场景下。”

关于 5G

华为现在已经开始推 5G 手机，明年会是 5G 爆发的一年吗？

何刚简单回顾了一下 3G 和 4G 网络当年的发展历程。3G 刚推出的时候，人们对它的设想是，视频通话是杀手锏，但实际上视频通话并没有成为 3G 的关键应用场景。到了 4G 大规模部署后，开发者一开始并没有意识到未来会有订餐、打车等如此多的服务和应用。但随着手机定位能力不断提升，手机的使用体验不断提升，有更多应用和服务出现在其上，消费者也因此受惠。

而 5G 的高网络速率和低延时等特性，则是能够让消费者感知到更多体验。何刚觉得，伴随着 5G 基础设施和能力的部署，相信有更多优秀开发者和服务提供商，有机会开发出更好的生态，结合基础能力，给消费者提供更大的价值。

关于鸿蒙 OS

鸿蒙 OS（HarmonyOS）目前面向华为的 IoT、智能穿戴、智能耳机和智慧屏产品。围绕这个操作系统，何刚说，华为会有智慧软总性的概念——把产品的能力，通过操作系统组件化，各产品相互之间可以调用各自的能力。华为提供的优势是可以通过一次开发，实现多端部署。

据何刚介绍，鸿蒙 OS 把不同的运算空间和存储空间能力封装起来，把不同的硬件能力一次开发，多端部署，可以启动调用，这可以面向未来华为推出的全场景的生态，更方便开发者开发应用，建立围绕消费者全场景的使用体验。

操作系统最难的部分是生态的构建。“生态，可能要有几百万的应用，或者是几十万家开发伙伴，把开发的应用都跑在你的生态上，这是最难的。” 何刚说，目前华为正在和全球开发者合作，欢迎大家基于 HarmonyOS 来开发应用，这样未来华为就有可能给大家提供更好、更优质的体验。

未来，智能手机的某些场景会被替代

何刚提出了一种思路，即如果看不清未来，看不清明年、后年做什么，可以思考 20 年后的趋势。他表示，2020 年，整个行业会有巨大的变化。未来的智能手机会更好地了解人、理解人，听懂你在说什么，更能在保护好隐私的情况下理解你想要做什么。

“未来智能手机的发展，有一些场景会被替代，比如以手表作为运算中心，以眼镜作为显示中心，用耳机作为交互中心，这些设备会把手机慢慢地解构为一些部件。这些部件在 50% 的场景，甚至 80% 的场景中都能满足你使用手机的需求。”

美国制裁下，华为依旧会保持增长

何刚拿出了几个数字：今年 10 月 22 日，华为的全球手机发货量超过了 2 亿台，相比去年达到同一数字提前了 64 天。他表示今年的增长 “非常棒”。在美国方面的制裁下，华为有很大的压力，“但是我们依然会保持增长，明年全球的发货量，我们争取围绕全场景，手机、耳机、智能穿戴等设备，依然保持快速的增长。”

另外，何刚提到，欧洲、中东和拉美是过去几年里增长最快的市场，但东南亚市场发展得 “还不是特别好”，华为依然把东南亚当做关键市场进行投资。

在论坛最后，何刚也谈了一下关于创新点最终产品化的决策过程。“我们的基础原则是基于消费者价值的创新。” 他强调。华为在有一些新技术出来的时候，内部会判断它是否成熟，或是消费者价值是否存在。“最初的功能出来以后，我们至少以 500 人规模的测试团队——有些是华为内部的，有些是华为外部的——请大家使用和体验。每一个人都可以进行打分，通过打分体系，经过大家的评判，判断这个功能是否是消费者价值，是否应该推出，是否应该上市。

“如果消费者体验非常不好，看起来技术很牛，我们也不会上。” 何刚说。