在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主论坛上，猫眼娱乐 CTO 陈清阳和我们讨论了一番有关内容生态重塑的话题。

陈清阳在猫眼负责大技术体系的规划和管理工作，参与了猫眼和美团的分拆，以及前者与微影的合并等等。

从 CTO 的角度怎么看猫眼？

“从部分用户的认知来讲，猫眼在 C 端用户的认知没有想象中的那么强，尤其是跟 B 端用户相比。” 陈清阳坦言。“从普通用户角度来讲，大家对猫眼的认知是突然有一部电影要上映，想提前买票，或者是有大型的演唱会要提前抢票，这个时候打开 app，我们就利用了猫眼提供的在线票务的能力，无论打开哪一个渠道，当你想到要买电影票、演出票或者是音乐会的时候，猫眼都能提供全流程的服务，全渠道的入口。”

打造平台还需要什么？

作为全文娱平台，猫眼于今年 7 月发布了 “猫爪模型”，包含五大平台，除了票务平台，还有数据平台、营销平台、产品平台以及资金平台。陈清阳也在论坛上解释了一番：数据平台，为用户提供数据和决策支持；营销平台，有美团、点评、微信、QQ、猫眼、格瓦拉六大流量入口，有覆盖 2 亿粉丝的媒体矩阵，希望为影视作品聚集强大的线下能力；产品平台，为内容生产者提供猫眼通的智能工具化平台，助推内容生产者生产更优质的内容，帮助优质内容实现营销最大化；资金平台，布局产业链，帮助加速内容的生产。

陈清阳还透露，猫眼拥有战略投资部门以及自己的基金，公司也在看各种方向，并且回去寻找相应的内容和合作伙伴。

数据反映出的国人看电影的趋势

陈清阳发现，从用户角度来说有两大变化，其一大众的观影需求越来越趋向类型片。“早些年喜剧片是一统天下的场景，我们一想看电影就想到开心麻花。但是近两年，特别是从去年开始，《我不是药神》引发了全社会热议，带来了社会的变革，包括今年的《流浪地球》，成为了中国科幻的开创之作，《哪吒》又是动漫的集大成者。” 他表示用户对内容、质量的要求产生了非常大的变化。

而从档期上可以看到，春节逐渐成为非常热门的档期。“今年的国庆档又带来了新的变化，相比去年，国庆档的票房接近 44 亿，同比涨了 130%。观影已经成为了大家日常生活的一部分，成为了我们的必需品，无论是暑假，还是国庆、五一等，都是这样的。” 他说。

技术创新上值得分享的例子

猫眼过去一直致力于做各种创新，为用户提供最便捷的购票和观影体验。比如说猫眼是第一家提供在线选座的票务平台，猫眼同时也提供了在线电商能力，即在购票时同时购买爆米花和可乐。

猫眼还能去改变哪些场景？

陈清阳表示，在线票务只是猫眼的一部分，“无论是电影的生产制作，还是剧集，再到现场娱乐、短视频、音乐、艺人等多条娱乐产业链，都还有很大的提升空间。” 他拿国内外的制片方式的不同来举例。国内是导演中心制的制片方式，这一点和国外不一样。国外是制片人中心制，一旦定下剧本、编剧和导演，国外是先预判这个电影上映之后的票房，再去选择成本支出，这是需要大量数据和产业做支撑的，而猫眼也一直在这方面努力。

5G、AI 和区块链带来的变革

陈清阳对此表示肯定，并补充道：“这些变化是在悄然无息中带来的。比如说在我们布局的艺人产业链中，虚拟偶像的诞生，这两年非常的火爆，虚拟偶像背后有一定的数据和 AI 的体现。内容加工产业，内容自动生成也应用得非常的成熟，但是是相对早期的阶段。伴随着 5G 和 AI 的到来，全场景视频化能力必然会带来文娱内容生产和消费的大变革。”

不过他同时认为，VR 的娱乐体验，360 度的场景还是非常之不错，但是设备的升级、分辨率的提升，以及对应的内容生产链全链条升级，还需要一定的周期。

全文娱市场非常大，创业公司还有机会吗？

陈清阳说，以票务的角度来看，猫眼看起来已经很大，但从公司定位来说，猫眼还很小。“全文娱产业，明年预估有 3 万亿的市场规模，电影只是其中很小的部分，我们有剧集、现场娱乐、短视频、音乐、艺人等等产业链，都是文娱市场的范畴，且这些不同娱乐产业的从业者同台竞争，不同的娱乐形式壁垒也逐渐被打破。我认为精神需求、内容消费需求会日益膨胀，会是未来发展非常迅速的产业，这个产业也有无穷无尽的机会。我们都希望看到，伴随着大家需求的爆发，有各种新技术和创新方式源源不断出现，这恰恰是我们创业的机会点。”

展望 2020 年

陈清阳先回顾了猫眼的过去：2017 年完成了战略合并；2019 年初，顺利上市；2019 年成功盈利。“2020 年，我们希望在票务平台之外，其他的四大平台能力能够构建出更广阔的平台，去跳跃我们现有的电影、剧集和演出能力，去构筑我们的增长曲线，这是猫眼在 2020 年一直希望能取得突破的地方。” 他说。

给技术创业者的建议

除了有关内容生态的分享，在技术方面有许多经验的陈清阳还给做技术的创业者提出了三点建议：

第一，大公司的资源和技术能力要远强于创业的公司。创业公司则资源稀缺、能力不足。对于 CTO 而言，要有合理的心态，CTO 不仅仅是 CTO，我认为他也应该不断去学习和了解行业变化，去理解业务变革和业务所处的阶段，在合适的时机，有了清晰的战略和路径的时候，希望技术团队是业务支持者的角色，搭建好完整的技术和产品，去供前线打仗。在合适的时机，CTO 也要勇敢承担起业务助推的角色。

第二，CTO 们要合理利用资源，有节制地管理预期，这是公司可持续发展的重要前提。比如，如何利用 30% 的资源去完成 80% 的成果，或是在有限的资源下充分利用第三方资源，充分利用开源能力搭建技术体系，保证长期业务良好运转。

第三，CTO 需要在很早的时期考虑搭建团队，在不断自我学习的同时，也要在技术团队的建设上早有储备，以便在业务从 1 到 10 的时候，技术团队不至于掉链子。